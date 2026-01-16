ÁÛÄê¤è¤ê¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÈñÍÑ¤Ï¡Ö½é´üÈñÍÑ¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç59.5%¡¢¶â³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀâÌÀ¤ÎÉÔÌÀÎÆ¤µ¤¬±Æ¶Á¤«¡Ã¤¤¤¨¤é¤ÖÄ´¤Ù
ÉÔÆ°»º¶È³¦ÆÃ²½¤ÎDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äÌ¾ÂÙ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¡×)¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¦¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½é´üÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò141Ì¾¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー944Ì¾¡¢Í¸ú²óÅú1,085·ï¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
ÄÂÂß·ÀÌó¤Ë¤ª¤±¤ë½é´üÈñÍÑ¤ä¹¹¿·ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÎÌ¤¬Â¿¤¯ÆâÍÆ¤âÊ£»¨¤Ê¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍý²ò¤·¤Å¤é¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤ä¹¹¿·ÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤äÈñÍÑ¤ÎÄó¼¨¡¦ÀâÌÀÊýË¡¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö½é´üÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー
1.½é´üÈñÍÑ¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¡¢¡Ö½ñÌÌ¤Ç¤Î³ÎÇ§¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë2.½é´üÈñÍÑ¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤è¤ê¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡©ÉÔÌÀÎÆ¤À¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÏÌó7³ä¤Ë3.ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¡¢¡Ö·ÀÌóÁ°¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¡×¤¬68.4%¤ÇºÇÂ¿
1.½é´üÈñÍÑ¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¡¢¡Ö½ñÌÌ¤Ç¤Î³ÎÇ§¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡Ö·ÀÌóÁ°¤Ë¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤Ë½é´üÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö½ñÌÌ¡×:66.0%¡¢¡ÖWeb¤ä¥áー¥ë¡×:57.4%¡¢¡Ö¸ýÆ¬(+½ñÌÌ)¡×:8.5%¡¢¡Ö¸ýÆ¬(+Web¤ä¥áー¥ë)¡×:7.1%¡¢¡ÖÆÃ¤ËÅý°ì¤·¤¿¥ëー¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡×:10.6%¡¢¤½¤ÎÂ¾:0.7%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é´üÈñÍÑ¤ÎÄó¼¨ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢Web¤ä¥áー¥ëÅù¡¢ÅÅ»Ò¥Äー¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö½ñÌÌ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÃæ¤Ç½ñÌÌ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢½ñÌÌ¤ÎÊý¤¬ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤ëÆþµï´õË¾¼Ô¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Web¤ä¥áー¥ë¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤¬¸å¤«¤éÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Íý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ìÌÌ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÅ»Ò¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¶¦Í¤ò¼´¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþµï´õË¾¼Ô¤ÎÍý²òÅÙ¸þ¾å¤ä¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2.½é´üÈñÍÑ¤Ï¡Ö¹â¤¤¡×¤è¤ê¡Ö¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡©ÉÔÌÀÎÆ¤À¤È´¶¤¸¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÏÌó7³ä¤Ë
¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡×¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー(¢¨1)¤Ë¡Ö½é´üÈñÍÑ¤ä¹¹¿·ÎÁ¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤À¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢71.8%¤ÎÊý¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢28.2%¤ÎÊý¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÀÌó»þ¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¹â¤¤¤È´¶¤¸¤¿ÈñÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½é´üÈñÍÑ(Éß¶â¡¦Îé¶â¡¦Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É)¡×¤¬59.5%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¹¹¿·ÎÁ¡×(42.2%)¡¢¡Ö²ÐºÒÊÝ¸±¤äÊÝ¾ÚÎÁ¡×(36.5%)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡ÖÆþµï´õË¾¼Ô¤«¤é¤Î½é´üÈñÍÑ¡¦¹¹¿·ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¥¯¥ìー¥à¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¤ÆâÍÆ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢60.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥ìー¥àÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½é´üÈñÍÑ¤ÎÆâÌõ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×(16.3%)¡¢¡ÖÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×(11.3%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ï½é´üÈñÍÑ¤ä¹¹¿·ÎÁ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÌÀÎÆ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÂ¦¤Ç¤Ï¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¥¯¥ìー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¶â³Û¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢ÈñÍÑ¹½À®¤ä»ÙÊ§¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½¡¦À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÀÌó»þ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â±ß³ê¤Ê¸ÜµÒÂÐ±þ¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3.ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¡¢¡Ö·ÀÌóÁ°¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀâÌÀ¡×¤¬68.4%¤ÇºÇÂ¿
¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡×¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ë¡Ö½é´üÈñÍÑ¤ä¹¹¿·ÎÁ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ëµá¤á¤ëÂÐ±þ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö·ÀÌóÁ°¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑÀâÌÀ¡×¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯68.4%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö³ä°ú¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×(44.9%)¡¢¡Ö·ÀÌó¸å¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×(44.5%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー(¢¨2)¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡¢¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡×¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö·ÀÌóÁ°¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑÀâÌÀ¡×¤Ç¡¢70.1%¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÂ¿¤¤²óÅú¤È¤·¤Æ¡Ö·ÀÌó¸å¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×(36.5%)¡¢¡Ö³ä°ú¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×(33.3%)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö·ÀÌóÁ°¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÈñÍÑÀâÌÀ¡×¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤ò·Ð¸³¡¦¸¡Æ¤¤·¤¿¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Ï¡¢³ä°ú¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢·ÀÌó¸å¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢·ÀÌóÁ°¸å¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥Ýー¥È¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤Ë²Ã¤¨¡¢·ÀÌó¸å¤â¸«¿ø¤¨¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î°Â¿´´¶¤ä¿®Íê·ÁÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP ¾ïÌ³¼èÄùÌò Äí»³·ò°ì ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢½é´üÈñÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤Ï¶â³Û¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤äÆâÌõ¤ÎÉÔÌÀÎÆ¤µ¤¬µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÈñÍÑ¹½À®¤ä»ÙÊ§¤¤¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢·ÀÌóÁ°¸å¤òÄÌ¤¸¤Æ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤Î°Â¿´´¶¤äÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ø¤Î¿®Íê¾úÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤È¥æー¥¶ーÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü～2025Ç¯12·î15ÆüÄ´ººµ¡´Ø¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUPÄ´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ú¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡Û¡Ö¤¤¤¨¤é¤Ö¥³¥é¥à¡×ÆÉ¼Ô¤äÅö¼ÒSNS¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ê¤É¡¢¡ÚÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Û¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤ÉÍ¸ú²óÅú¡§¡ÚÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Û141·ï¡¢¡Ú¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡Û944·ïÄ´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¢¦ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»https://ielove-cloud.jp/news/entry-1302#mail
¢£¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤²ÈÁª¤Ö¡¢¤¤¤¨¤é¤Ö¡£¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤¿½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ëÌÀÆü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¤Î¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖBB¡×¤ÏÁ´¹ñ44,000¼Ò°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¶È³¦¤Ø¤ÎÍø±×ÁêÈ¿¤ò½Å»ë¤·¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¶È¤Ë¤Ï»²Æþ¤»¤º¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¸øÊ¿¤ÊÉÔÆ°»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUPÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äÌ¾ÂÙ²ðÀßÎ©¡¡¡§2008Ç¯1·î»ñËÜ¶â¡§3,825Ëü±ß½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 2-6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë50³¬¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ielove-group.jp/ÉÔÆ°»º»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§https://ielove-cloud.jp/ÉÔÆ°»º¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.ielove.co.jp/¡ö¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ç¡Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼è¼¡¡×¡ÖÃó¼Ö¾ì±¿±Ä´ÉÍý¡×¡ÖSNS¡¦Æ°²è¡×¡ÖÄÂÂß´ÉÍý¶ÈÌ³BPO¡×¡ÖAI´Ö¼è¤ê¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³»Ù±ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«Ãæ¢¨1 ¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤¿¡×¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡§n=301¢¨2 ¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡§n=643
