27歳・妊娠後期（9ヶ月）に受けた温熱ケア 静岡県伊豆の国市「cbho」でのマタニティサポート実例
【妊娠後期に寄り添った温熱ケアの実例】
静岡県伊豆の国市の「cbho」より、妊娠後期に行われたマタニティ温熱ケアの実例が報告されました。
来店されたのは27歳の妊婦さま。妊娠9ヶ月の時期に、妊娠中でも安心して施術を受けられるサロンを探して来店されました。就寝時の体勢がつらく、熟睡できない日が続いていたことや、初産に対する不安を抱えていたことが来店の背景として挙げられます。
施術は今回が初回で、妊娠後期の身体状況に配慮しながら実施されました。施術中はリラックスした状態で過ごされ、施術時間を通して落ち着いて休まれていた様子が確認されています。
担当セラピストの鈴木先生によると、来店当初は大きな身体的不調は見られなかったものの、会話を重ねる中で、初めての出産に対する不安や睡眠不足による負担を抱えている様子がうかがえたといいます。施術後には表情がやわらぎ、来店時よりもすっきりとした様子で帰られた点が印象的だったと振り返っています。
【サロン情報】
サロン名：cbho
所在地：静岡県伊豆の国市
担当セラピスト：鈴木先生
HPリンク：https://lumos3939.com
【妊娠期に寄り添うサロンの在り方】
株式会社ウェルフィット（バザルト（R）スクール本部校）では、妊娠期は喜びと同時に、身体的・精神的な不安が生じやすい特別な時期であると考えています。
静岡県伊豆の国市のcbho・鈴木先生は、そうした妊娠期特有の揺らぎに寄り添うことを大切にし、妊婦さまが安心して身を委ねられる環境づくりを重視されていると話されています。妊娠中でも受けられる安全性に配慮したバザルトストーンによる温熱ケアを、清潔感があり広々とした空間で提供することで、心身ともに落ち着ける時間を届けたいという想いを持って施術にあたられています。
妊娠期の不安を一人で抱え込まず、静かに寄り添い、支える存在であること。
その積み重ねが、妊娠期を安心して過ごすための「続けられるケア」につながっていくと、本部校としても考えています。
