¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬ºîÀ®¤Ç¤¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ØSPALDING TEAM ORDER SIMULATOR¡Ù¤ò12·î22Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï
À¤³¦Ãæ¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥±
¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤Ï¡¢¡ÖSPALDING OFFICIAL ONLINE SHOP¡×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬ºî¤ì¤ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¡ØSPALDING TEAM ORDER SIMULATOR¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò12·î22Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SPALDING TEAM ORDER SIMULATOR¡§https://www.team-spalding.com/
¡¡¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤òºîÀ®¤¤¤¿¤À¤¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾ÍèÄÌ¤êÅ¹ÊÞ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿È¯Ãí½ñ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ìó32Ëü¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Ê¾å¤è¤êÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢°ìÅÙºîÀ®¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ºÆ¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÍÑ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤ÎºîÀ®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤¯ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¥«¥é¡¼¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¼èÆÀ¤·¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤Ë¸Â¤é¤ºÀ©ºî²ÄÇ½¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÄÉ²Ã¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜÂÎ°éÂç³ØÃË½÷¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤äÁ¥¶¶»ÔÎ©»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹» ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤âPFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¡¦¤«¤Û¤¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê U-15¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤äÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¡¢Á¥¶¶»ÔÎ©»ÔÎ©Á¥¶¶¹âÅù³Ø¹» ÃË½÷¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ê¤ÉÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¡×¡Ö³Ú¤·¤¯¡×¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³×¿·À¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¾Ò²ð
¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢PC¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ºîÀ®¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÝÂ¸¤ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥óÁªÂò¹àÌÜ¤Î¾Ò²ð
¥·¥ã¥Ä¤«¤é½ç¤Ë³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ï¶ß¤ä¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥«¥é¡¼¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä³Æ¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥Ä¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤ËµºÜ¤¹¤ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¡¢¥«¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥é¡¼¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£SPALDING¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¾Ò²ð¡Ê°ìÎã¡Ë
¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡Û
¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡Û
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»³ÅÄ¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¡¡¡Ãä 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SPALDING¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.spalding.co.jp/
SPALDING TEAM ORDER SIMULATOR
https://www.team-spalding.com/
