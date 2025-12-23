こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポラスグループの戸建分譲部門 株式会社中央住宅 戸建分譲さいたま事業部川口営業所が12月21日オープン
ポラスグループ 株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：品川 典久）の戸建分譲さいたま事業部は、2025年12月21日に新たな営業拠点となる「川口営業所」（埼玉県川口市）をオープンいたしました。
川口営業所は、当事業部において3か所目の営業拠点となります。また、株式会社中央住宅としては、埼玉県内における23か所目の営業拠点となり、今後ともより地域に根差した事業展開を進めてまいります。
【川口営業所 所長 竹内 秀顕 挨拶】
JR京浜東北線「西川口」駅から徒歩7分の場所に、戸建分譲さいたま事業部 川口営業所をオープンいたしました。ポラスグループの戸建分譲部門では、川口市内における初出店となります。主に、埼玉南部エリア(川口市・戸田市・蕨市)および都内3区(足立区・板橋区・北区)を中心に、幅広いラインナップの商品をご提供してまいります。店舗は、2025年7月完成の新築物件ですので、ぜひお気軽にお立ち寄り下さい。
■川口営業所の概要
主な業務 ： 新築分譲住宅の開発及び販売
人員 ： 5名
住所 ： 埼玉県川口市西川口2-4-5 Clarence 1F
交通 ： JR京浜東北線 「西川口」駅 徒歩7分
TEL ： 048-229-6946
■株式会社中央住宅
従業員数 ： 651名（2025年6月現在）
ホームページ ： 株式会社中央住宅 https://chuojutaku.polus.co.jp/overview/
ポラスの分譲住宅 https://www.polus.jp/
ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/
ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
