ポラスグループの戸建分譲部門 株式会社中央住宅 戸建分譲さいたま事業部川口営業所が12月21日オープン

　ポラスグループ　株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：品川 典久）の戸建分譲さいたま事業部は、2025年12月21日に新たな営業拠点となる「川口営業所」（埼玉県川口市）をオープンいたしました。

　川口営業所は、当事業部において3か所目の営業拠点となります。また、株式会社中央住宅としては、埼玉県内における23か所目の営業拠点となり、今後ともより地域に根差した事業展開を進めてまいります。

【川口営業所 所長　竹内 秀顕　挨拶】

　JR京浜東北線「西川口」駅から徒歩7分の場所に、戸建分譲さいたま事業部 川口営業所をオープンいたしました。ポラスグループの戸建分譲部門では、川口市内における初出店となります。主に、埼玉南部エリア(川口市・戸田市・蕨市)および都内3区(足立区・板橋区・北区)を中心に、幅広いラインナップの商品をご提供してまいります。店舗は、2025年7月完成の新築物件ですので、ぜひお気軽にお立ち寄り下さい。







■川口営業所の概要

主な業務 ： 新築分譲住宅の開発及び販売

人員 ： 5名

住所 ： 埼玉県川口市西川口2-4-5 Clarence 1F

交通 ： JR京浜東北線　「西川口」駅　徒歩7分

TEL ： 048-229-6946

■株式会社中央住宅

従業員数 ： 651名（2025年6月現在）

ホームページ ： 株式会社中央住宅　https://chuojutaku.polus.co.jp/overview/

ポラスの分譲住宅　https://www.polus.jp/

ポラスグループ公式HP：https://www.polus.co.jp/

ポラスグループニュースリリース一覧：https://www.polus.co.jp/news/?c=newsrelease

本件に関するお問合わせ先

ポラス株式会社

コミュニケーション部広報課

048-989-9151

担当：片平、青柳、中上