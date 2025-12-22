株式会社メイクビー（本社：大阪市淀川区、代表取締役：三宅有紀）は、大阪府が運営する健康記録アプリ「おおさか健活マイレージ アスマイル」の事業パートナーとなり、当スクールで使用できるクーポンの掲載を開始しました。

大阪府大阪市でダンス・メイクスクールを運営する株式会社メイクビー（所在地：大阪市淀川区、代表取締役社長：三宅有紀）は大阪府が運営する、健康記録アプリ「おおさか健活マイレージ アスマイル」（以下、アスマイル）の事業パートナーになりました。

https://st.make-b.jp/

アスマイルとは

大阪府民の健康をサポートするアプリ。健康活動を記録することでポイントが貯まり、電子マネーが当たるなどお得な機能も備えています。当スクールは、ダンスやメイクを通じて女性が輝くためのお手伝いをする企業として、府民の健活への取り組みに共感し、アスマイル事業パートナーとなりました。これに伴い、当社スクールで使用できるクーポンをアスマイルに掲載します。

https://www.asmile.pref.osaka.jp/

【クーポン内容】

店頭にてクーポンを提示し、体験レッスン後当日入会された方に1チケットをプレゼント掲載期間：2025年12月22日（月）～2026年4月10日（金）対象者：初めて受講される方（1回につき1名様まで有効）

クーポンのご使用の流れ

公式サイトのお問合せフォームよりご予約・お問合せください※お電話・公式LINE＠もご利用いただけます

https://st.make-b.jp/contact/

アスマイルは大阪府民ならどなたも無料で利用でき、楽しく健康管理ができるアプリです。当スクールは未経験・初心者の方が80％以上を占める、アットホームな雰囲気が特徴。趣味を見つけたい、楽しく美しく健康になりたい方をお待ちしています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=LIag3cOVYZ0

会社概要

•会社名：株式会社メイクビー• 所在地：大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8-26• 代表者：代表取締役 三宅 有紀• 設立：2009年4月3日（法人化）• 事業内容：ダンスレッスン・メイクレッスン・講師派遣・美容商品開発・販売・ペット事業【報道関係お問い合わせ先】• 株式会社メイクビー 広報担当• TEL：06-6308-4777• FAX：06-6195-8033• MAIL：pet@make-b.jp