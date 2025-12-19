こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
新北市のクリスマスランド（新北歓楽耶誕城）、新たなメインランタンを公開
台湾・新北市 -Media OutReach Newswire- 2025年12月19日 - 台湾の新北市で開催されている2025年新北市クリスマスランド（新北歓楽耶誕城）は国内外の観光客に好評され、非常に賑わうイベントになりました。特に、ユニークで人気だったのがメインランタンの「ドリームサーカス」で、これまでに500万人以上が訪れました。
12月にはクリスマスランドの新たな目玉として、メインランタンお披露目記者会見を行い、3Dレーザープロジェクションショーの第二弾「サーカス魔法道具篇」が大々的に公開されました。新北市の侯友宜市長の主催で行われたこの会見では、LINE FRIENDSで人気のキャラクター「サリー」が登場し、そのかわいい姿で人々を魅了しました。
今年の3Dレーザープロジェクションショーの第二弾となる「サーカス魔法道具篇」では、LINE FRIENDSのサーカスカーニバルでのストーリーが展開されます。衣装に身を包んだキャラクターたちがカーニバルに向かう途中で、思いがけず魔法の空間に吸い込まれてしまい、あっという間に変装が解かれ、元の姿に。無事カーニバルに行くためには、失くした魔法の杖を取り戻し、サーカスの魔力を呼び覚まさなければなりません。ショーでは「帽子の森」、「道具の広場」、「ちぐはぐな階段」など様々な大規模なシーンが重なり合い、生き生きとした深みのある演出でストーリが展開されます。「楽しいサーカステント」を模したクリスマスツリーがプロジェクションと同時に光り、フルサラウンドのダイナミックな効果を生み出し、観客を光と影の幻想的な冒険に誘い込みます。
本日から2025年12月28日まで毎日17:30から23:00まで、壮大な3Dレーザープロジェクションショーの「サーカス魔法道具篇」と「クリスマス交響曲：LINE FRIENDSとともに祝おう！」が交互に上演され、新北市広場は光と影の幻想的な世界へと変わり、明るく光り輝くクリスマスの夜を彩ります。12月25日には「吹奏楽カーニバル：クリスマスジングルベル」と題し、様々な演奏でホリデーを盛り上げ、きらめく忘れられない冬の思い出を届けます。2025年新北市クリスマスランドについて詳しくは、新北市トラベルのウェブサイト、クリスマスランドの公式ウェブサイト、新北市ツアーのFacebookページ、新北市ツア―のInstagramをご覧ください。
詳しくは以下のウェブサイトをご覧ください。:https://christmasland.ntpc.gov.tw/en/
