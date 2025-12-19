¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥µ¥í¥Þ¸Ð¸þ¤±µùÁ¥¡Ö¥ä¥Þ¥ÏDX-45G-0A¡×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä
¡ÁÈ¯Çä°ÊÍè140ÀÉ¤ËÇ÷¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Äú¤Ë70¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌÄú¡Á
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥µ¥í¥Þ¸Ð¸þ¤±µùÁ¥¡ÖDX-45G-0A¡×¤Î¸ÂÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖDX-45G Final Edition¡×¤ò2025Ç¯12·î¤è¤ê2ÀÉ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¢¨¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨2026Ç¯Æâ¤ÎÀ¸»º¡¦¹©¾ì½Ð²Ù¤¬¾ò·ï¡Ë
DX-45G-0A¤Ï¡¢1994Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¹¤¤ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥Ã¥¡Ê¹ÃÈÄ¡Ë¤äÎ¿ÇÈÀ¤ÎÎÉ¤¤Á¥ÂÎ¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¼ç¤Ë¥Û¥¿¥ÆÃÕ³ÍÜ¿£ÍÑ¤È¤·¤ÆÌó140ÀÉ¤ÎÎß·×À¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Äú¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ÖFinal Edition¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÄú¤Ë¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ÁÏÎ©70¼þÇ¯¥«¥é¡¼¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á¥¼ó¤«¤éÁ¥Èø¤Ë³Ý¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á¥ÈøÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥ì¥È¥íÄ´¤ÎYAMAHA¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥Â¡ÊÁàÂÉ¼¼¡Ë¤â¥ì¥Ã¥É/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤ÏFinal Edition¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDX-45G Final Edition¡×¤ÎÈÎÇäÁë¸ý¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇõÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò ËÌ¸«»ÙÅ¹(tel.0157-24-1551)¡¢
ÉßÅçµ¡´ï³ô¼°²ñ¼Ò(tel.011-711-9121)¤ª¤è¤ÓÎ¾¼Ò¤Î¼è¤ê°ú¤ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¡Ö»ñÎÁPDF¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥ê¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¹ñÆâ»ö¶È¿ä¿ÊÉô ¹ñÆâ±Ä¶ÈÉô ±Ä¶È¥°¥ë¡¼¥×
tel.053-594-7469
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ê µùÁ¥¡¦¶ÈÌ³ÄúHP
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/pro-fish/
¥ä¥Þ¥Ï¥Þ¥ê¥óËÌ³¤Æ»À½Â¤ê À½ÉÊ¾ðÊóHP
https://www.hokkaido-marine.co.jp/product/
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¥µ¥í¥Þ¸Ð¸þ¤±µùÁ¥¡ÖDX-45G-0A¡×¤Î¸ÂÄêÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖDX-45G Final Edition¡×¤ò2025Ç¯12·î¤è¤ê2ÀÉ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¢¨¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨2026Ç¯Æâ¤ÎÀ¸»º¡¦¹©¾ì½Ð²Ù¤¬¾ò·ï¡Ë
DX-45G-0A¤Ï¡¢1994Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¹¤¤ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥Ç¥Ã¥¡Ê¹ÃÈÄ¡Ë¤äÎ¿ÇÈÀ¤ÎÎÉ¤¤Á¥ÂÎ¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢¼ç¤Ë¥Û¥¿¥ÆÃÕ³ÍÜ¿£ÍÑ¤È¤·¤ÆÌó140ÀÉ¤ÎÎß·×À¸»º¡¦ÈÎÇä¤ò¸Ø¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Äú¤Ç¤¹¡£
Á¥¼ó¤«¤éÁ¥Èø¤Ë³Ý¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á¥ÈøÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥ì¥È¥íÄ´¤ÎYAMAHA¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥Â¡ÊÁàÂÉ¼¼¡Ë¤â¥ì¥Ã¥É/¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÀµÌÌ¤Ë¤ÏFinal Edition¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖDX-45G Final Edition¡×¤ÎÈÎÇäÁë¸ý¤Ï¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼ÇõÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò ËÌ¸«»ÙÅ¹(tel.0157-24-1551)¡¢
ÉßÅçµ¡´ï³ô¼°²ñ¼Ò(tel.011-711-9121)¤ª¤è¤ÓÎ¾¼Ò¤Î¼è¤ê°ú¤ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¡Ö»ñÎÁPDF¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¥ê¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¹ñÆâ»ö¶È¿ä¿ÊÉô ¹ñÆâ±Ä¶ÈÉô ±Ä¶È¥°¥ë¡¼¥×
tel.053-594-7469
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ê µùÁ¥¡¦¶ÈÌ³ÄúHP
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/pro-fish/
¥ä¥Þ¥Ï¥Þ¥ê¥óËÌ³¤Æ»À½Â¤ê À½ÉÊ¾ðÊóHP
https://www.hokkaido-marine.co.jp/product/