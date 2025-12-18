¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¡ÛÅß¤ÎÁ´´Û¥»¡¼¥ë¡ÖTAMAGAWA Special Days¡×2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¤Ç³«ºÅ
¡Á´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÇãÊª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¡Á
¡¡¶ÌÀî¹âÅç²°¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê±¿±Ä¡§Åì¿À³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¿°Ê²¼¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î4Æü´Ö¤Ç¡¢È¾´ü¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTAMAGAWA Special Days¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÅß¤Î¥»¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖTAMAGAWA Special Days¡×¤Ï¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C. Á´´Û¤Î¿©ÎÁÉÊ¡¢°áÎÁÉÊ¡¢Éþ¾þÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»¨²ß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢Ìó 340 ¤ÎÀìÌçÅ¹¤ÈÉ´²ßÅ¹¤Îº£µ¨¾¦ÉÊ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÆü¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢1,000±ß¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÇãÊª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¤ª²ÙÊª°ì»þÍÂ¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ä¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥óÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢´ÛÆâ2¤«½ê¤ËÁð·î¤Î¤ªÀµ·îÆÃÊÌÁõ¾þ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¿·Ç¯¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹Áð·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤¬¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡É´²ßÅ¹¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¬¥È¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿ ¥Ï¥é¥À¡×¤ä¡ÖÂè38²ó ¥°¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤ÎÌ£É´Áª¡×¤Ê¤É¡¢¼êÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¨¤¤µ¨Àá¤Ï¡¢²¹¤«¤¤´ÛÆâ¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·Ç¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢µÞî±¡¢±Ä¶È¤ÎµÙ»ß¤Þ¤¿¤Ï±Ä¶È»þ´ÖÅù¤ÎÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ç¯»Ï¤ª¤è¤ÓTAMAGAWA Special Days´ü´ÖÃæ¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°£Ó.£Ã.¼þÊÕÆ»Ï©¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Êº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤¬¡¢°Ê²¼¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡S.C. ÀìÌçÅ¹¡¦ÊªÈÎÅ¹ 10:00¡Á18:00/¥ì¥¹¥È¥é¥ó11:00¡Á19:00¡¿É´²ßÅ¹¡Ê¶ÌÀî¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡Ë10:00¡Á18:00
¢¨2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¡¢1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï¡¢Á´´ÛµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡TAMAGAWA Special Days¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ðÊó
¶ÌÀî¹âÅç²°S.C. Á´´Û¤Î¿©ÎÁÉÊ¡¢°áÎÁÉÊ¡¢Éþ¾þÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»¨²ß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¡¢Ìó 340 ¤ÎÀìÌçÅ¹¤ÈÉ´²ßÅ¹¤Îº£µ¨¾¦ÉÊ¤¬¡¢4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²Á³Ê¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·×4Æü´Ö
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:00¡Á20:00 ¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú»²²ÃÅ¹ÊÞ¡Û¿©ÎÁÉÊ¡¢°áÎÁÉÊ¡¢Éþ¾þÉÊ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»¨²ß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤ÉÌó340Å¹¡¡¢¨°ìÉô¡¢ÂÐ¾Ý³°¤¢¤ê
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6652
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÇÛÉÛ´ü´ÖÃæ¡¢¿©ÎÁÉÊ¡ÊÀìÌçÅ¹¡Ë¤ÇÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¥ì¥·¡¼¥È¡ÊÅöÆüÊ¬¤Î¤ß¡¦¹ç»»²Ä¡Ë¤ò¤´Äó¼¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢1,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨³ÆÆü1,500Ëç¸Â¤ê
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÍøÍÑ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡
¡ÚÇÛÉÛ¾ì½ê¡ÛÆî´Û£±F ¥×¥é¥¶¸ý¡ÊÀµÌÌÆþ¸ý¡Ë
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¡Ûhttps://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6651
¢¨ÍøÍÑÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢ÍøÍÑÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Ë1Ëç¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£¿ôËç¤ÎÆ±»þÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤ª²ÙÊª°ì»þÍÂ¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ì»þ¤ªÍÂ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾µ¤ê¾ì½ê¡ÛËÜ´Û3F¡Ö¤ª²ÙÊª°ì»þÍÂ¤ê½ê¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÜ´ÛB1¡ÖÎ×»þ¤ªÇã¾å¤²ÉÊ°ì»þÍÂ¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê¥Ï¥Þ¥À¥äÁ°¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00¡Á20:00
¢¨¤ªÇã¾åÉÊ¤Î¤ß¤Î¤ªÍÂ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÍÂ¤ê¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÍÂ¤ê¤ò¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ï¥ó¥³¥¤¥óÇÛÃ£¥µ¡¼¥Ó¥¹
¤ªÇã¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÄÌ¾ïÇÛÃ£¤ò1·ï¤Ë¤Ä¤ÀÇ¹þ500±ß¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õÉÕ¾ì½ê¡ÛËÜ´ÛB1¡ÖÅöÆü¤´¼«ÂðÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¢¨´ü´ÖÃæ¡¢ÅöÆüÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û10:00¡Á18:00
¡Ú¥µ¥¤¥º/½ÅÎÌ¡Û20kg¤Þ¤Ç/»°ÊÕ¹ç·×140cm°ÊÆâ¡¡¡Ú²Á³Ê¡Û500±ß¡ÊÀÇ¹þ)
¡ÚÂÐ¾Ý¾ò·ï¡Û²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤È¡¢´ü´ÖÃæ¤ÎÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¡ÊÊ£¿ôÅ¹¤Î¹ç»»²Ä¡Ë¤ªÇã¾å¤²¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ò¤´Äè¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨Ê»ÍÑÉÔ²Ä
¡ã¤´¼«ÂðÇÛÁ÷¥µ¡¼¥Ó¥¹²ñ°÷¡¢¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¥×¥é¥Á¥Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¢£Ó£Ã¥«¡¼¥É¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¦¥á¥ë¥Þ¥¬¤Î³Æ²èÌÌ¡¢³ÆÅ¹DM¡ä
¢¨²È¶ñ¡¦²Èºâ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨16:00¤Þ¤Ç¤Î¼õÉÕ¤ÇºÇÃ»ÍâÆü¤Ë¤ªÆÏ¤±¡¢16:00¤ò²á¤®¤Þ¤¹¤ÈÍâ¡¹Æü°Ê¹ß¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÌ³¤Æ»¡¦¶å½£¡¦²Æì¡¦Î¥Åç¤ÏÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ªÀµ·îÁõ¾þ¾ðÊó
Áð·îÎ®¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤µ¤ÈÍ¥²í¤µ¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤ªÀµ·îÁõ¾þ¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹Áð·î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¤·ÁÈþ¤¬¶õ´Ö¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»þ´Ö¤Î°Ü¤í¤¤¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë·Ê¿§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛËÜ´Û1FÀµÌÌÆþ¸ý¡¢Æî´Û£±F¥×¥é¥¶¸ý¡ÊÀµÌÌÆþ¸ý¡Ë
¡Ú¶¨ÎÏ¡Û¤¤¤±¤Ð¤ÊÁð·îÎ®¡¦ÅìµþÆî»ÙÉô
¡¦ËÜ´Û1FÀµÌÌÆþ¸ý
¥¿¥¤¥È¥ë¡§·ÃÏÂ¡Ê¤±¤¤¤ï¡Ë
·Ã¤ß¤Î²Ú¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¿·¤·¤¤°ìÇ¯¤Î´î¤Ó¤È´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ
¢¥2025Ç¯ºîÉÊ¡Ö½Õ±Ê¡×¡§ËÜ´Û1FÀµÌÌÆþ¸ý
¡¦Æî´Û£±F¥×¥é¥¶¸ý¡ÊÀµÌÌÆþ¸ý¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤Ò¤È¤¹¤¸
Í¥²í¤Ê²Ö¤ÎÉñ¤Ë¤Û¤È¤Ð¤·¤ëÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸1Ç¯¤Î·×¤òÀÀ¤¦Ä«
¢¥2025Ç¯ºîÉÊ¡Ö¾ïÈ×¡×¡§Æî´Û£±F¥×¥é¥¶¸ý¡ÊÀµÌÌÆþ¸ý¡Ë
¢¡2026Ç¯ ½éÇä¤ê¡¦Ê¡ÂÞ¾ðÊó
³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢½éÇä¤ê¾ðÊó¤äÊ¡ÂÞ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡¢½éÇä¤ê¡¦Ê¡ÂÞ¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÆâÊ¡ÂÞ¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î£³Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£´Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:00¡Á20:00 ¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/feature/?id=2636
¢¡É´²ßÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡¦¥¬¥È¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿ ¥Ï¥é¥À
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á18Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ÃÏ²¼£±F ÆÃÀß²ñ¾ì¡ÊºÅ²ñ¾ì²£¡Ë
ÄêÈÖ¤Î¥°¡¼¥Æ¡¦¥Ç¡¦¥í¥ï¤ä¥°¡¼¥Æ¡¦¥Ç¡¦¥í¥ï ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¤Î¥é¥¹¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾Æ²Û»Ò¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âè38²ó¡¡¥°¥ë¥á¤Î¤¿¤á¤ÎÌ£É´Áª
¡¡¡¡¡¡¢¥µþ¤Ä¤±¤â¤Î Â¼¾å½ÅËÜÅ¹
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯£±·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:00¡Á19:00(ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç)
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡ÛËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä6F ºÅ²ñ¾ì
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞ¡¦Ì¾Å¹¤ÎÌ£¤¬ËÜ´Û6FºÅ²ñ¾ì¤Ë½¸¹ç¤¹¤ë¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌ¾ÊªºÅ¡£Åì¤ËÂ©¤Å¤¯¿è¡¢À¾¤Ë½É¤ë²í¡¢Ì¯µ»¤ËËá¤«¤ì¤¿ÈþÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é2026
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û10:00¡Á19:00(ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡Ë
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û ËÜ´Û¥¿¥«¥·¥Þ¥ä6F ºÅ²ñ¾ì
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.takashimaya.co.jp/store/special/amour/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¿¥í¥°¤Ï12·î24Æü(¿å)10¡§00¸ø³«Í½Äê
À¤³¦Ãæ¤«¤é¡¦ÆüËÜÃæ¤«¤é¡¢Î®¹Ô¤ê¤«¤éÄêÈÖ¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¿©¤Ù¤¿¤¤¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬ÀªÂ·¤¤¡ª»êÊ¡¤Î¥·¥ç¥³¥é»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
03-3709-2222¡ÊÂåÉ½¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TAMAGAWA Special Days ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6652
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/event/?id=6651
½éÇä¤ê¡¦Ê¡ÂÞ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.takashimaya.co.jp/tamagawa/sc/feature/?id=2636
