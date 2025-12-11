¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ô¡¼¹©¶È¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëCDPÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¡ÖA¥ê¥¹¥È¡×´ë¶È¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ ÇîÈþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥Ô¡¼¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ä¶Èó±ÄÍøÃÄÂÎCDP¢¨¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖA¥ê¥¹¥È¡×´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡CDP¤ÏËèÇ¯¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¾ðÊó³«¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ë¶È¤òÉ¾²Á¤·¡¢ÆÃ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´ë¶È¤ò¡ÖA¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ô¡¼¹©¶È¤Î2025Ç¯¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤ºÇ¹âÉ¾²Á¤È¤Ê¤ë¡ÖA¡×¡¢¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖB¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐ±þ¤ò´Þ¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢2050Ç¯¤ÎË¤«¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖTOPY Sustainable Green Vision 2050¡×¤òºöÄê¤·¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¸õÊÑÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Scope1¤ª¤è¤ÓScope2¤ÎCO₂ÇÓ½ÐÎÌºï¸ºÌÜÉ¸¤ò¡¢2013Ç¯ÅÙÈæ¤Ç2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë46¡ó¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë60¡ó¡¢2040Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë73¡ó¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Scope1¤ª¤è¤Ó2¡õ3¤òÄÌ¤¸¤¿ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤è¤ê¡¢2050Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥Ô¡¼¹©¶È¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢À¸»º¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¿ä¿Ê¤ä¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈPPA¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Scope1¤ª¤è¤Ó2¤ÎCO₂ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÀ½ÉÊÍ¢Á÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨²½¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î·ÚÎÌ²½¤Ë¤è¤ëÇ³Èñ¸þ¾å¤Ê¤ÉScope3¤Ø¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¡¢±Ä¶È¡¢À¸»º´ÉÍý¤Ê¤É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë»Üºö¤òÅ¸³«¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨CDP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡CDP¤Ï2000Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2005Ç¯¤«¤é³èÆ°¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£´Ä¶ÌäÂê¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦Ãæ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ê¤É¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¡¢¿å»ñ¸»ÊÝ¸î¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÂ¥¿Ê¤È¾ðÊó³«¼¨¤òµá¤á¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Î´Ä¶³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤·¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¡¢¡Ö¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¾ðÊó³«¼¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤ò¡ÖA¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆËèÇ¯Ç§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
