¿À¸Í½÷³Ø±¡150¼þÇ¯µÇ°¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ ¡½ ºÇÂç4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡Ü¶µ°é½¼¼ÂÈñ¤¬È¾³Û¤Ë
¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ï2025Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÆÀÅÀÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ2Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ª¤è¤Ó¶µ°é½¼¼ÂÈñ¤¬È¾³Û¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Ç½¢³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÆþ³Ø»î¸³¡Ê¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×5²ÊÌÜ·¿¡Ë¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ð½àÆÀÅÀÎ¨¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¼Ô¤Ï¡¢Á´°÷¹ç³Ê¤«¤Ä¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ³Ø¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¶µ°é¡× ¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢Éý¹¤¤¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¡¢Æ±Âç¤ÏÁÏÎ©150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¿À¸Í½÷³Ø±¡¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥Ä¶µ°é¡×¤¬ÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸Áü¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢5²ÊÌÜ°Ê¾å¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÆþ³Ø¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤òÀ©Äê¤·¤¿¡£Æ³Æþ1Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯ÅÙÆþ»î¤Ç¤Ï167Ì¾¤¬½Ð´ê¤·¡¢40Ì¾¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÆþ»î¡Ê¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×5²ÊÌÜ·¿¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÀÅÀÎ¨55%¡ÊÀ¸Ì¿´Ä¶³ØÉô¤Ç¤Ï52%¡Ë¤òËþ¤¿¤·¤¿Æþ³Ø¼ÔÁ´°÷¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¼ø¶ÈÎÁ¤È¶µ°é½¼¼ÂÈñ¤ÎÈ¾³ÛÁêÅöÊ¬¤ò2Ç¯´Ö¸ºÌÈ¤·¡¢3Ç¯¼¡°Ê¹ß¤âÀ®ÀÓ¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇºÇÂç4Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ¡£¹ñÎ©Âç³Ø¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤Ç½¢³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¸å¤Ë½Ð´ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Æþ³Ø¼êÂ³¤¤Î´ü¸Â¤Ï3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤È¡¢Â¾Âç³Ø¤Î·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸å¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡×ËÜ»î¸³¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡¿À¸Í½÷³Ø±¡150¼þÇ¯µÇ°¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ
¡ÚÀ©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¡Û
1¡¥¡ÖÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÆþ³Ø»î¸³¡Ê¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×5²ÊÌÜ·¿¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ð½àÆÀÅÀÎ¨¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¼Ô¤ÏÁ´°÷¹ç³Ê¡¢¤«¤Ä¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¸õÊä¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ³Ø¤ò¤â¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¡£
2¡¥¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙÅ¬ÍÑ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¼¡¤ª¤è¤Ó2Ç¯¼¡¤Î¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¡Ü¶µ°é½¼¼ÂÈñ¡×¤ÎÈ¾³ÛÁêÅö¤ò¸ºÌÈ¡£3Ç¯¼¡°Ê¹ß¤âÀ®ÀÓÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ÇºÇÂç4Ç¯´ÖÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ØÈñÀÁµá³Û¤Ï¸ºÌÈ¸å¤Î¶â³Û¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨2Ç¯¼¡¤ª¤è¤Ó3Ç¯¼¡½¤Î»»þ¤ÎGPA¡ÊGPA¡§Grade Point Average¡§À®ÀÓ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ºÇ¹â4.0¡ÁºÇÄã0.0¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÊ¬ÉÛ¡Ë3.0 °Ê¾å¤Þ¤¿¤Ï³Æ³Ø²Ê¾å°Ì40¡ó¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÍâÇ¯ÅÙ¤âÅ¬ÍÑ¡£
¡Ú´ð½àÆÀÅÀÎ¨¡Û
¡ü55¡ó
¡¡¹ñºÝ³ØÉô ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º³Ø²Ê¡Ê330ÅÀ¡¿600ÅÀ¡Ë
¡¡¹ñºÝ³ØÉô ±Ñ¸ì³Ø²Ê¡Ê275ÅÀ¡¿500ÅÀ¡Ë
¡¡Ê¸³ØÉô Áí¹çÊ¸²½³Ø²Ê¡Ê275ÅÀ¡¿500ÅÀ¡Ë
¡¡²»³Ú³ØÉô ²»³Ú³Ø²Ê¡Ê²»³Ú¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶¡Ë¡Ê275ÅÀ¡¿500ÅÀ¡Ë
¡¡¿´Íý³ØÉô ¿´Íý³Ø²Ê¡Ê275ÅÀ¡¿500ÅÀ¡Ë
¡ü52¡ó
¡¡À¸Ì¿´Ä¶³ØÉô À¸Ì¿´Ä¶³Ø²Ê¡Ê260ÅÀ¡¿500ÅÀ¡Ë
¢¨´ð½àÆÀÅÀÎ¨¤Ï¡¢Á°Ç¯ÅÙ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ¤È¤ÎÊÑÆ°¡ÊÂ®Êó¡Ë¤Ë¤è¤ê¡Þ3¡ó¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤Î´ð½àÆÀÅÀÎ¨¤Ï2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¼õ¸³À¸±þ±ç¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Î½Ð´ê¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú»ØÄê²ÊÌÜ¡Û
¡¦É¬¿Ü3²ÊÌÜ¡Ê³Æ100ÅÀ¡Ë¤ÈÁªÂò2²ÊÌÜ¡Ê³Æ100ÅÀ¡Ë¤Î¹ç·×500ÅÀ¤ÇÈ½Äê¡Ê¹ñºÝ³ØÉô¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º³Ø²Ê¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¢¨¹ñºÝ³ØÉô¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º³Ø²Ê¤Ï¡¢É¬¿Ü3²ÊÌÜ¡Ê³°¹ñ¸ì200ÅÀ¡¢¹ñ¸ì¡¦¿ô³Ø³Æ100ÅÀ¡Ë¤ÈÁªÂò2²ÊÌÜ¡Ê³Æ100ÅÀ¡Ë¤Î¹ç·×600ÅÀ¤ÇÈ½Äê¡£
¡ÎÉ¬¿Ü²ÊÌÜ¡Ï
¡Ò³°¹ñ¸ì¡Ó¡Ö³°¹ñ¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡×
¡Ò¹ñ¸ì¡Ó¡Ö¹ñ¸ì¡Ê¶áÂå°Ê¹ß¤ÎÊ¸¾Ï¡¢¸ÅÊ¸¡¢´ÁÊ¸¡Ë¡×
¡Ò¿ô³Ø¡Ó¡Ö¿ô³Øµ¡¦¿ô³ØA¡×
¡ÎÁªÂò²ÊÌÜ¡Ï
¡¡¹âÆÀÅÀ¤Î2²ÊÌÜ¡Ê50ÅÀËþÅÀ¤Î²ÊÌÜ¤Ï2²ÊÌÜ¹ç»»¤·¤Æ1²ÊÌÜ¤È¤ß¤Ê¤¹¡Ë¤ÇÈ½Äê¡£ÃÏÎò¡¦¸øÌ±¡¢Íý²Ê¤½¤ì¤¾¤ì2²ÊÌÜÍøÍÑ¤â²Ä¡£
¡Ò¿ô³Ø¡Ó¡Ö¿ô³Ø¶¡¦¿ô³ØB¡¦¿ô³ØC¡×
¡ÒÃÏÍýÎò»Ë¡¦¸øÌ±¡Ó¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡¢À¤³¦»ËÃµµæ¡×¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡¢ÆüËÜ»ËÃµµæ¡×¡ÖÃÏÍýÁí¹ç¡¢ÃÏÍýÃµµæ¡×¡ÖÃÏÍýÁí¹ç¡¿Îò»ËÁí¹ç¡¿¸ø¶¦¡×¡Ö¸ø¶¦¡¢ÎÑÍý¡×¡Ö¸ø¶¦¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×
¡ÒÍý²Ê¡Ó¡ÖÊªÍý´ðÁÃ¡¿²½³Ø´ðÁÃ¡¿À¸Êª´ðÁÃ¡¿ÃÏ³Ø´ðÁÃ¡×¡ÖÊªÍý¡×¡Ö²½³Ø¡×¡ÖÀ¸Êª¡×¡ÖÃÏ³Ø¡×
¡Ò¾ðÊó¡Ó¡Ö¾ðÊóµ¡×
¡ÚÆþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¡Û 10,000±ß
¢¨¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÂ¾¤ÎÆþ»îÀ©ÅÙ¡ÊÀì´êÀ©¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤ÎÊ»´ê¤â²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·¡Ö¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×5²ÊÌÜ·¿¡×Æâ¤Ç¤ÎÊ£¿ô³Ø²ÊÊ»´ê¤ÏÉÔ²Ä¡£
¡Ú¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
¡ÒWEB½Ð´ê´ü´Ö¡Ó 2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ò½ñÎàÄó½Ð´ü¸Â¡Ó 2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¢¨2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËºÇ½ªÅª¤Ê´ð½àÆÀÅÀÎ¨¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢È¯É½¸å¤Î½Ð´ê¤ò¿ä¾©¡£
¡Ò¹ç³ÊÄÌÃÎ¡Ó 2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡Å¬ÍÑ´õË¾¼Ô¤Ï´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤òÄó½Ð
¡ÒÆþ³Ø¼êÂ³´ü¸Â¡Ó 2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¡öÆþ³Ø¶â¡¦Á°´ü¼ø¶ÈÎÁÇ¼ÉÕ´ü¸Â
¡û¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³ØHP
¡¦¼õ¸³À¸±þ±ç¥µ¥¤¥È
¡¡https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/
¡¦¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ
¡¡https://www.kobe-c.ac.jp/admissions/news/2025_scholarship.html
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¹ñºÝ³ØÉô¤¬2026Ç¯ÅÙÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2¤Ä¤Î¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤òÀßÃÖ ¡½¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡×¤È¡ÖÎ±³Ø¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀ©ÅÙ¡×¡Ê2025.12.01¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-58147.html
¡¦¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø¤¬ÁÏÎ©150¼þÇ¯µÇ°¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¥¹¥«¥é¥·¥Ã¥×À©ÅÙ¡×¤ò¿·Àß ¡½ ºÇÂç4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡Ü¶µ°é½¼¼ÂÈñ¤¬È¾³Û¤Ë¡Ê2024.12.03¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/post-55031.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³Ø Æþ³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¹Êó¼¼
»°»Þ¡Ê¤µ¤¨¤°¤µ¡Ë¡¢ÃÝÆâ¡Ê¤¿¤±¤¦¤Á¡Ë
½»½ê¡§¢©662-8505¡¡Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô²¬ÅÄ»³4-1
TEL¡§0798-51-8585
FAX¡§0798-51-8583
¥á¡¼¥ë¡§koho@mail.kobe-c.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
