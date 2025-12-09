希少な編み機と熟練の職人による靴下づくりを続ける株式会社創喜（所在地：奈良県北葛城郡広陵町、代表取締役：出張耕平）は、毎年ご好評をいただいている福袋「GOOD CYCLE BAG 26」を、2025年12月10日（水）より数量限定で発売いたします。まもなく創業100年を迎える靴下工場 SOUKI が長年培ってきたローゲージ編みの技術を詰め込み、10,000円相当のアイテムを税込5,500円でお届けする特別なセットです。

■もったいない”を次のものづくりへつなぐプロジェクト

「GOOD CYCLE BAG」という名称には、“くつ下工場のもったいないを、次のものづくりへつなげたい”という思いが込められています。セットには、2027年創業100周年に向けてSOUKIが大切にしているくつ下づくりのこだわりや、天然素材やサステナブルな素材の活かした履き心地を感じていただけるアイテムをそろえました。SOUKIの歴史や技術の蓄積、そして今の取り組みを象徴する福袋です。

■福袋限定「シルクアンゴラアームウォーマー」

今回の福袋のために、残糸を有効活用して新たに製作した限定アイテム「シルクアンゴラアームウォーマー」。保温性・保湿性に優れたシルク糸と、軽量性と高い保温性を持つアンゴラ糸を組み合わせ、2色で編み立てました。甲側にはケーブル編みを施し、立体感と保温性を付加。指穴付きのデザインにより、手元を温めながら細かな作業がしやすい仕様に仕上げています。

■こだわりのローゲージアイテムも充実

SOUKIが長年培ってきた技術から生まれたローゲージソックスは、サステナブルな素材選びと天然素材の風合いを大切にしながら、素材ごとに最適な編み方を調整して編み立てています。空気を含んだようにふっくらとした肉厚の履き心地が特徴で、ユニセックスなデザインは幅広いファッションに自然と馴染みます。SOUKIをすでに愛用してくださっている方には履き比べの楽しさを、初めての方にはローゲージソックスの魅力を感じていただける内容です。また、工場に隣接するファクトリーショップ S.Labo で人気の、手のひらサイズの靴下「プチックスストラップ」も今回だけの限定カラーでお届けします。普段は残糸をアップサイクルした色展開をカプセルトイで販売していますが、福袋向けの限定カラーをコットンバックにつけております。

■商品概要

商品名 ：「GOOD CYCLE BAG 26」発売日 ：2025年12月10日（水）サイズ ：Sサイズ(22～24cm)Mサイズ(25～27cm) ※メンズ(男性用)・レディース(女性用)兼用となっております。価格 ：税込5,500円内容 ：10,000円相当のSOUKIアイテム（福袋限定アームウォーマー、ローゲージソックス3点、プチックス)※画像は一例です。実際の組み合わせと異なる場合があります。※ご指定いただけるのはサイズのみです。商品・カラーの指定はできません。※複数購入の場合、内容やカラーが重複する可能性があります。※数量限定につき、完売する場合がございます。販売場所：SOUKI直営ファクトリーショップS.Labo:https://slabo.souki-knit.jp/ SOUKI公式オンラインストア：https://www.souki-socks.jp/?pid=189633195

■株式会社創喜について

株式会社 創喜は1927年に創業し、靴下の産地である奈良県広陵町で100年近く靴下を作り続けているソックスファクトリーです。「扱える職人がごくわずか」ともいわれる、珍しい国産のヴィンテージ靴下編機を大切に修理しながら使い続けています。中でも、編み目が大きくふっくらとしたローゲージの靴下づくりには定評があります。「日本一ワクワクする靴下工場」をビジョンに掲げ、丁寧に、こだわりをもって靴下をつくるとともに、靴下をたのしむさまざまな体験を⽣み出していきたいと考えています。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

こちらのプレスリリース・くつ下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。商号：株式会社 創喜代表取締役社長：出張耕平広報担当：中川所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5設立：1927年事業内容：くつ下・アームカバーを始めとしたニット製品の企画製造・販売TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00）FAX：0745-55-1502MAIL：info@souki-knit.jp

https://www.souki-knit.jp/