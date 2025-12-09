こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フランスのルリエーブルから2025年秋冬のファブリックスコレクション入荷 13デザイン67点 12月9日発売
砂漠が生み出す野性の力強さとエレガンス 想像上の豊かな砂漠地帯を旅するような世界観を表現した『CONTRÉE SAUVAGE(コントレ ソヴァージュ）』
壁紙、インテリアファブリックス、インテリアアイテムの貿易および販売事業を展開する株式会社トミタ(本社：東京都品川区、代表取締役社長：富田亙正)は、1914年にフランス・パリで創立した名門ファブリックス・ブランド LELIEVRE（ルリエーブル）の2025年秋冬新作コレクション『CONTRÉE SAUVAGE（コントレ ソヴァージュ）』13デザイン67点を12月9日より発売開始いたします。
乾いた風が作る陰影や大地のうねり、動植物の生命力“野生の美” をテーマにデザインされた、多彩な織やプリントで構成されたこのコントラクト向けコレクションは、樹皮やデーツの葉、獣毛、光の揺らぎなど自然の素材を感じさせる質感を緻密に再現しています。巾広のリサイクルトレビラ素材のレース、レース以外のすべてのデザインがマーチンデール30,000回以上の耐摩耗性を備えるなど、高い機能性が住宅からホテル、店舗と幅広く活躍する仕様になっています。
素材のもつ温もり感・手触り・光の捉え方を多角的に探求した『コントレ ソヴァージュ』は、トミタトーキョーと大阪ショールームでご覧いただけます。
左:レース：ZAATAR（ザアタル）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16033
右:クッション大：DATTIER（ダティエ）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16037
クッション小：FÉLINE（フェリーヌ）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16038
べッドスロー：L'OASIS（ロアジス）
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16036
左:DATTIER（ダティエ）\41,800/m 全6色 140儷
ナツメヤシの葉のグラフィックなシルエットから着想を得た、太めの糸で構成した柔らかでナチュラルな手触りが特徴のジャカードです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16037
中央:SUKKARI（スッカリ）\30,800/m 全8色 141儷
豊かなテクスチャーが魅力的で、小さなパターンがデーツにも樹皮にも獣毛にもみえる多義的なデザインのファブリックスです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16032
右:SORGHO（ソルゴ）\33,110/m 全13色 140儷
ツイードのような趣のある細かなブークレです。穀物やスパイスのようなニュアンスのカラーパレットと深い質感が特徴です。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16039
左:L'OASIS（ロアジス）\45,100/m
全3色 291儷
コレクションの出発点となったこのデザインは、大胆な植物モチーフと対照的なカラーパレットが砂漠の中の豊かな自然を思わせます。柔らかく軽量で広巾のためカーテンにおすすめです。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16036
右:FÉLINE（フェリーヌ）\41,580/m
全6色 140儷
繊細な織による上質な手触りと控えめな立体感、そしてしなやかなジャカードのアニマル柄です。シートやクッションにすると洗練された表情が現れます。
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/contr%C3%89e%20sauvage/16038
ショールームのご案内 tomita TOKYO 大阪ショールーム
日本の伝統素材と技を駆使したトミタオリジナル壁紙、39 ブランドに及ぶ海外の壁紙、ファブリックス、モールディング、家具、ラグを、実際に見て触れて本物の質感をご体感いただけます。
https://www.tominet.co.jp/showroom/
【営業について】
営業時間：10:00 〜 18:00 ※予約制
ご来店予約・お問い合わせ先 東京 tomita TOKYO TEL : 03-3273-7500
大阪 大阪ショールーム TEL : 06-6281-8481
ショールーム予約フォーム https://reserva.be/tomita_showroom
定休日 土曜・日曜・祝日・年末年始
https://space-infinity.jp/tomita/
株式会社トミタについて
1923年( 大正12年) 東京・京橋に襖紙や掛け軸の表装に使用する布地を扱う企業として創業しました。
「ひとりひとりのお客様に居心地の良い空間をご提供する事のお役に立つ」という理念は創業当時から一貫しています。
現在は壁紙、インテリアファブリックス、家具、ラグ、インテリアアイテムの貿易及び販売事業を展開しています。
取り扱いブランド数は40ブランドにのぼります。
https://www.tominet.co.jp/about
株式会社トミタ
東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6F A・B 〒141-0022
TEL：03-5798-0081(代) FAX：03-5798-7488
事業所：東京本社 ・ 大阪事務所 ・ 福岡事務所 ・ 千葉商品センター
ショールーム：tomita TOKYO ・ 大阪ショールーム
本件に関するお問合わせ先
株式会社トミタ 広報担当：宮本・師井
所在地：東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター6 階 A・B
TEL：03-5798-7483 FAX：03-5798-7486
MAIL：miyamoto-k0305@tominet.co.jp
関連リンク
トミタ LELIEVRE
https://www.tominet.co.jp/world-fabrics/lelievre/
インスタグラム @tomita_tokyo
https://www.instagram.com/tomita_tokyo/
トミタ バ―チャルショールーム
https://space-infinity.jp/tomita/
