パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗にて「超 ボーナスセール」を2025年11月29日（土）から12月12日（金）まで開催いたします。

●パソコン工房全店で「超 ボーナスセール」を開催

「超 ボーナスセール」では、『オススメ即納パソコン』や『PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品』など数多く取り揃えております。セール対象品の他にも、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」や、初めてのゲーミングPCに最適なコスパを追求し、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」、カスタマイズして注文できる高品質なBTOパソコン「iiyama PC」等、アップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスのご検討も含め店頭スタッフと相談をしながらご注文いただけます。2025年10月14日（火）にWindows 10のマイクロソフトのサポートが終了しました。そのまま使用し続けると様々なセキュリティリスクが伴いますが、最新Windows 11搭載パソコンへ乗り換えることでWindows 11のセキュリティとアップデートにより安心してパソコンをお使いいただけます。パソコン工房の最新パソコン「iiyama PC」をはじめ、「LEVEL∞」、「LEVELθ」等、いずれも標準でWindows 11を搭載しておりますので、快適・安心なパソコン環境を存分にお楽しみいただけます。また、高性能かつデスクの場所を取らず効率良く作業できるWindows 11搭載のスリムPC、ノートPCをはじめ、NPU AIエンジン内蔵のモデルや、マルチモニター対応のモデルなど、ビジネス用途での様々なニーズにお応えする最新パソコンを取り揃えております。全国の店舗にて法人様のまとめ買い、業務PC買い替え、買取（下取り）のご相談も承ります。ぜひお気軽にご相談ください。全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗では、対象商品のご購入時にご利用いただける、最長48回まで分割支払い手数料が無料のショッピングローンの実施や、各種キャンペーンも実施しております。※セールチラシまたはキャンペーン情報は下記のセール情報ページよりご確認ください。

〇「超 ボーナスセール」チラシページ

実施期間：2025年11月29日（土） ～ 12月12日（金）URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale.php

〇キャンペーンページ

URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale_campaign.php

※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。※パソコン工房 秋葉原本店・秋葉原パーツ館におきましては、一部取り扱いの無い商品がございます。※掲載の一部商品及び価格はパソコン工房店舗限定です。また、店舗・商品によりお取り寄せとなる場合がございますのであらかじめご了承下さい。※掲載商品にはセール品の他、担当者のオススメ商品、数量限定の処分品も含まれます。店舗在庫に限りがございますので売り切れの際はご容赦下さい。※在庫状況につきましては、ご来店前にお気軽に店舗までお問い合わせください。

●最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換え『Windows 11 全力乗換応援フェア』

2025年10月14日（火）サポート終了を迎えたWindows 10搭載パソコンからの乗り換えはパソコン工房にお任せください。全国のパソコン工房 店舗・WEB通販サイトにて、お使いのWindows 10搭載パソコンから最新Windows 11搭載パソコンへお得に乗り換えを行っていただける『Windows 11 全力乗換応援フェア』を実施中です。① 最大5万円分相当を還元 乗り換えがお得になる「下取りサービス」② 「Windows 11アップグレード診断」が無料 アップグレード工賃も5,000円にてご提供③ 乗り換えのパソコン選びに最適 「オススメ最新Windows 11搭載パソコン」をご提案※最大5万円分相当の還元額は、当社指定の条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の 10 分の 2 までとなります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。『Windows 11 全力乗換応援フェア』情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/pc/windows11_norikae.php※『Windows 11 全力乗換応援フェア』は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

●最大10万円分相当※を還元する「冬のボーナス 超 還元フェア」を期間限定で開催

「冬のボーナス 超 還元フェア」は、期間中にパソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCをご購入いただくことで、指定機種のスペックに応じて最大10万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定のキャンペーンとなります。店舗・WEB通販での開催期間：2025年11月5日（水） ～ 12月1日（月）※最大10万円分相当の還元額は、当社指定商品での条件となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※対象機種ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※一部、キャンペーン対象外の商品もございます。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。パソコン工房「冬のボーナス 超 還元フェア」情報ページ店舗 URL： https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/winter_bonus_kangen_sp.phpWEB通販 URL： https://www.pc-koubou.jp/pc/winter_bonus_kangen_202511.php更に、PC延長保証にご加入いただくと、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」が併せて適用となり、還元額が増加します。

●全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

全国のパソコン工房店舗では、最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンのご購入において、当社指定保証サービスに同時ご加入いただく事で最大2万円分相当※の還元が付与されるパソコン工房会員様限定「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中です。※最大2万円分相当の還元は当社指定商品での条件となります。※還元の条件ならびに還元方法は、店舗とWEB通販サイトで異なります。※詳しくは下記の情報ページをご覧ください。パソコン工房「最大2万円分還元 超還元プログラム」情報ページURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php

●パソコン工房なら「最長48回まで分割支払い手数料が無料」

全国のパソコン工房店舗なら、ショッピングローンをお申込みのお客様を対象に、最長48回まで分割支払い手数料が無料です。新品パソコン・中古パソコン・PCパーツ・周辺機器を低負担かつ計画的にご購入いただけます。ぜひご利用ください。◇対象全国のパソコン工房各店にて新品パソコン・中古パソコン・PCパーツ・周辺機器のご購入における当社指定のショッピングローンをお申込みのお客様。※お支払い金額が5万円以上且つ、月々のお支払いが3,000円を超えるお支払い回数が対象となります。※満18歳以上の高校生と高専生の方はお申込みいただけません※満17歳以下の方はお申込みいただけません。※個人名義に限りご利用いただけます。信販会社の審査が必要になります。※掲載情報は発表時点のものとなります。予告なく内容を変更する場合があります。ショッピングローン「最長48回まで分割支払い手数料が無料」の詳細は下記ページをご覧くださいURL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/interest0_info.php●全国のパソコン工房・グッドウィル店舗一覧情報お近くの店舗はこちらからご覧ください。URL：https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/パソコン工房では、お客さまにより満足していただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

【会社概要】社名 株式会社ユニットコム運営ショップ名パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jpグッドウィル URL : https://www.goodwill.jp代表者 代表取締役 端田 泰三本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC （オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム 営業企画部 プロモーションGTel : 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail: uni-kikaku@unitcom.co.jp