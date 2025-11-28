¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔµÌÂç³Ø¡Û2026Ç¯4·î¡¢ÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿·³ØÀ¸¿©Æ²¡Ö¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ònadeshico¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ê¿©Ê¸²½¤òÄó°Æ¡ª·ò¹¯¡ß¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¿©´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
µþÅÔµÌÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è¡¢³ØÄ¹¡§²¬ÅÄ ÃÎ¹°¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¡¢³ØÀ¸¤Î¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¶µ¼¼Åï¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹¤ÏËÜ³Ø¤Ç¤ÏºÇÂç¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¡ÊÌó13,000Ö¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢¸òÎ®¤·¡¢³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹2³¬¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¡¢³ØÀ¸¿©Æ²¡Ö¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¡×¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ònadeshico¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÀî ÍºÌé¡Ë ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³ØÀ¸¿©Æ²¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¿©ºà¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³èÍÑ¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î½¼¼Â¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¡¼¥É¥í¥¹ºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ³°¤Ë¡Ö¿©¡×¤òÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤¿·ò¹¯¤ÈÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¶¥µ»¤´¤È¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ä¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Àß·×¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¹©É×¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐ±þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤È·ò¹¯°Ý»ý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸¡¦²ñ·×»þ¤Îº®»¨´ËÏÂ¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¿©Æ²¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿±Ä¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Ònadeshico¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ò¥ª¥â¥¤¡¢³¹¤ò¥¤¥í¥É¥ê¡¢»þ¤ò¥â¥Æ¥Ê¥¹Ž¡¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¿©¡×¤ä¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤Î³Ø¤Ó¤ò°é¤à»Ò¤É¤â¸þ¤±¿©°é¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤ò³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¡¦ÃÏ°è½»Ì±¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸ò¤ï¤ë¶¦ÁÏµòÅÀ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¸ß¤¤¤ÎÊë¤é¤·¤È³Ø¤Ó¤ò¹â¤á¹ç¤¦½Û´Ä¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥é¥¹¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§
¡¦¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯4·î
¡¦±Ä¶È»þ´Ö(Í½Äê)¡§Ê¿Æü 9»þ¡Á17»þ¡¿ÅÚÍËÆü 11»þ¡Á15»þ¡¿½ËÆü 11»þ¡Á15»þ (Âç³Ø¼ø¶ÈÆü¤Î¤ß)
¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü¡¢½ËÆü(Âç³Ø¼ø¶ÈÆü¤ò½ü¤¯)
¡¦ºÂÀÊ¿ô¡§Ìó350ÀÊ
¡¦¶ÈÂÖ¡§6¤Ä¤Î¶ÈÂÖ¤ò¼ýÍÆ¤·¤¿¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
¡¡https://www.tachibana-u.ac.jp/brand_engineering/facility.html
¡ü¿·¶µ¼¼Åï¡ÖACADEMIC TERRACE¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×³µÍ×
¿·³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤Î³«Àß¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é¸¦µæ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡ÖACADEMIC TERRACE¡×¤¬2026Ç¯4·î¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¡¢ÃÏ°è¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Í³¤Ë¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü³ô¼°²ñ¼Ònadeshico ³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ònadeshico¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÀî ÍºÌé¡Ë¤Ï¡¢¼¢²ì¸©¤òÃæ¿´¤Ë°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¦»Ù±ç¡¢¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢Å¹ÊÞ¥Ç¥¶¥¤¥óÅù¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¡£ÀßÎ©°ÊÍè¡¢¡Ö¿Í¤ò¥ª¥â¥¤¡¢³¹¤ò¥¤¥í¥É¥ê¡¢»þ¤ò¥â¥Æ¥Ê¥¹Ž¡¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿°û¿©¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔµÌÂç³Ø ´ë²èÉô ¹Êó²Ý
½»½ê¡§¢©607-8175¡¡µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÂð»³ÅÄÄ®£³£´
TEL¡§075-574-4112
FAX¡§075-574-4151
¥á¡¼¥ë¡§pub@tachibana-u.ac.jp
