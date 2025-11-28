¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×2025Ç¯10·î¡¡Á´¹ñÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü¤òÈ¯É½
ÆÍîÎ¨¤ÎÁ°Ç¯Èæ³Ó¤Ç°ìÅÔ»°¸©¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¡×¤¬¡ÜÌó32%¤òµÏ¿¤·¡¢Â¾3¸©¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì¤ÎÆÍîÎ¨¤â¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤¬¡¢¡ÖÅÔ¿´5¶è¡×¤¬+40%¤òµÏ¿¤·¡¢1Ç¯¤ÇÌó5,000Ëü±ß¾å¾º¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î2025Ç¯10·î¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤òÄ´ºº¡£ÄÚÃ±²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡×*1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Ç¯Á°¡¦5Ç¯Á°¡¦3Ç¯Á°¡¦Á°Ç¯¤«¤é¤Î¿ä°Ü¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¦¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼óÅÔ·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢£¶áµ¦·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢£ÃæÉô·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢¨¶áµ¦·÷¡¿ÃæÉô·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿½¸Æâ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢¨2025Ç¯10·î¤ÎÂÐ¾Ý·ï¿ô¤¬50·ïÌ¤Ëþ¤Î¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»»½Ðº¬µò¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡ú¤ò¤Ä¤±¤Æ·ÇºÜ
¢¨ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÁê¾ì¿ä°Ü¥°¥é¥Õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿½¸Æâ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¡¡
¡¡Åö¼Ò¤¬2010Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡£Á´¹ñÌó15Ëü8ÀéÅï(2024Ç¯)¤Î¡ØÊª·ï³µÍ×¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Å¬ÀµÁê¾ì¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¡Ù¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎË¬Ìä¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏÌó1,300Ëü¿Í(2024Ç¯)¡£ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë87Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1,700¼Ò°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÊª·ï
¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¼è°ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼è°ú¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×
https://www.mansion-review.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼°X(twitter)
https://twitter.com/mansion_review
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/
¢¡ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥«¥¦¥ë¡×
(¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼»öÌ³¶É´Æ½¤¡£¶È³¦´·½¬¤ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢¹âÃÍÇäµÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ)
https://www.mansion-review.jp/baikyaku/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÅç Ä¾Ìé
ÀßÎ©¡§2009Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§3,179Ëü9,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦±¿±Ä¡¢WEBÀ©ºî¡¢¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.one-of-a-kind.co.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸(Êª·ïÆÃÀß¥µ¥¤¥È)À©ºî¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óPress¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿(¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¿ÞÌÌ½¸¡¦²Á³ÊÉ½)¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMDL¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³Æ¼ï¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÀÐÀî¡¢Ìî¸ý
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
TEL: 03-6432-0970¡¡FAX: 03-6432-0499 ¡¡E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
2025Ç¯10·îÁê¾ì¿ä°Ü_¥Ç¡¼¥¿½¸
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
https://www.mansion-review.jp/
¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
https://www.one-of-a-kind.co.jp/
¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì¤ÎÆÍîÎ¨¤â¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤¬¡¢¡ÖÅÔ¿´5¶è¡×¤¬+40%¤òµÏ¿¤·¡¢1Ç¯¤ÇÌó5,000Ëü±ß¾å¾º¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤ÎÊÝÍ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î2025Ç¯10·î¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¤òÄ´ºº¡£ÄÚÃ±²Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¡ÖÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¡×*1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10Ç¯Á°¡¦5Ç¯Á°¡¦3Ç¯Á°¡¦Á°Ç¯¤«¤é¤Î¿ä°Ü¤òÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¦¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶áµ¦·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢£ÃæÉô·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢¨¶áµ¦·÷¡¿ÃæÉô·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿½¸Æâ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¡Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁê¾ì¿ä°Ü(2015Ç¯10·î¡Á2025Ç¯10·î)
¢¨2025Ç¯10·î¤ÎÂÐ¾Ý·ï¿ô¤¬50·ïÌ¤Ëþ¤Î¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»»½Ðº¬µò¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡ú¤ò¤Ä¤±¤Æ·ÇºÜ
¢¨ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤ÎÁê¾ì¿ä°Ü¥°¥é¥Õ¤Ï¥Ç¡¼¥¿½¸Æâ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¡ÚÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆÍîÎ¨¥µ¥Þ¥ê¡¼¡Û
¢£¼óÅÔ·÷¼çÍ×¥¨¥ê¥¢
¡ã10Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2015Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì ¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü104.5%
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì£±°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü163.8¡ó
¡ã5Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2020Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì ¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü85.1¡ó
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì1°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü129.2¡ó
¡ã3Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2022Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì ¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü58.5¡ó
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì1°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü102.3¡ó
¡ã1Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì¡¡¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü32.2¡ó
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì1°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü40.0¡ó
¢£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ
¢¨2025Ç¯10·î¤ÎÈÎÇä·ï¿ô*2¤¬50·ïÌ¤Ëþ¤Î¸©¤Ï¡¢»»½Ðº¬µò¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á²¼µÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¡£
¡ã10Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2015Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü104.5%¡¢2°Ì¡Ö²Æì¸©¡×¡Ü82.2¡ó
¡ã5Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2020Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü85.1¡ó¡¢2°Ì¡Ö²Æì¸©¡×¡Ü32.2¡ó
¡ã3Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2022Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü58.5¡ó¡¢2°Ì¡Ö»³Íü¸©¡×¡Ü37.1¡ó
¡ã1Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü32.2¡ó¡¢2°Ì¡Ö¿·³ã¸©¡×¡Ü24.0¡ó
*1 Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäÍúÎò¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡ÖÄÚÃ±²Á¡×¤ò»»½Ð¤·¡¢70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¿äÄê²Á³Ê¡£
*2 Åö·î(2025Ç¯10·î)¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¡£
¢¨2025Ç¯11·î12Æü¸½ºß¤Î¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê»»½Ð¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤ÎÁ´¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼Ä´¤Ù¡Û¤ÈÌÀµ¤·¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÁÞÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mansion-review.jp/
¡ã10Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2015Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì ¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü104.5%
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì£±°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü163.8¡ó
¡ã5Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2020Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì ¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü85.1¡ó
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì1°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü129.2¡ó
¡ã3Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2022Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì ¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü58.5¡ó
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì1°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü102.3¡ó
¡ã1Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÅÔ¸©Ã±°Ì1°Ì¡¡¡§¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü32.2¡ó
¡¦¥¨¥ê¥¢Ã±°Ì1°Ì¡§¡ÖÅÔ¿´5¶è¥¨¥ê¥¢(ÀéÂåÅÄ¶è¡¦Ãæ±û¶è¡¦¹Á¶è¡¦¿·½É¶è¡¦½ÂÃ«¶è)¡×¡Ü40.0¡ó
¢£47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ
¢¨2025Ç¯10·î¤ÎÈÎÇä·ï¿ô*2¤¬50·ïÌ¤Ëþ¤Î¸©¤Ï¡¢»»½Ðº¬µò¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á²¼µÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¡£
¡ã10Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2015Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü104.5%¡¢2°Ì¡Ö²Æì¸©¡×¡Ü82.2¡ó
¡ã5Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2020Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü85.1¡ó¡¢2°Ì¡Ö²Æì¸©¡×¡Ü32.2¡ó
¡ã3Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2022Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü58.5¡ó¡¢2°Ì¡Ö»³Íü¸©¡×¡Ü37.1¡ó
¡ã1Ç¯Á°Èæ³Ó¡Ê2024Ç¯10·î¡Ë¡ä
¡¦ÆÍîÎ¨¡§1°Ì¡ÖÅìµþÅÔ¡×¡Ü32.2¡ó¡¢2°Ì¡Ö¿·³ã¸©¡×¡Ü24.0¡ó
*1 Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇäÍúÎò¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡ÖÄÚÃ±²Á¡×¤ò»»½Ð¤·¡¢70Ö¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ë´¹»»¤·¤¿¿äÄê²Á³Ê¡£
*2 Åö·î(2025Ç¯10·î)¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¡£
¢¨2025Ç¯11·î12Æü¸½ºß¤Î¼«¼Ò¥Ç¡¼¥¿¤è¤ê»»½Ð¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÄ´ººÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤ÎÁ´¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢°Ê²¼URL¤Î¥Ç¡¼¥¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢°úÍÑ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼Ä´¤Ù¡Û¤ÈÌÀµ¤·¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÁÞÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.mansion-review.jp/
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼³µÍ×¡Û
¡¡
¡¡Åö¼Ò¤¬2010Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡£Á´¹ñÌó15Ëü8ÀéÅï(2024Ç¯)¤Î¡ØÊª·ï³µÍ×¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Å¬ÀµÁê¾ì¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¡Ù¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎË¬Ìä¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏÌó1,300Ëü¿Í(2024Ç¯)¡£ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤Ï2025Ç¯11·î¤Ë87Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1,700¼Ò°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÊª·ï
¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¼è°ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼è°ú¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×
https://www.mansion-review.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼°X(twitter)
https://twitter.com/mansion_review
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/
¢¡ÉÔÆ°»ºÇäµÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥«¥¦¥ë¡×
(¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼»öÌ³¶É´Æ½¤¡£¶È³¦´·½¬¤ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢¹âÃÍÇäµÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ)
https://www.mansion-review.jp/baikyaku/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÅç Ä¾Ìé
ÀßÎ©¡§2009Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§3,179Ëü9,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦±¿±Ä¡¢WEBÀ©ºî¡¢¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.one-of-a-kind.co.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸(Êª·ïÆÃÀß¥µ¥¤¥È)À©ºî¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óPress¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿(¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¿ÞÌÌ½¸¡¦²Á³ÊÉ½)¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMDL¡×
https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³Æ¼ï¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡ÀÐÀî¡¢Ìî¸ý
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
TEL: 03-6432-0970¡¡FAX: 03-6432-0499 ¡¡E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
2025Ç¯10·îÁê¾ì¿ä°Ü_¥Ç¡¼¥¿½¸
https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=254
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
https://www.mansion-review.jp/
¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
https://www.one-of-a-kind.co.jp/