µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Î2¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
¡ÁÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ³ÎÊÝ¤ÈÅÔ»ÔOS¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë´Ä¶¾ðÊó¤Î³èÍÑ¤Ë¤Æ°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤¹¡Á
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(µì NTT¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼ NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹)¡¢ NTT¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥É¥³¥â¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥±¥ä¸òÄÌ¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡¢¤Î8¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à(ËÜ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à)¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³Ø¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤ÎÁö¹Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¼Â¾Ú¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢ÀçÂæ»ÔÆâ¤Î2¤Ä¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç½ç¼¡¼Â»Ü¤·¡¢±è´ßÉô¤òÁö¹Ô¤¹¤ëÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡Á12·î7Æü¡¢»³´ÖÉô¤òÁö¹Ô¤¹¤ë½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¡Á1·î30Æü¤Ë±¿¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÄÅÇÈÈòÆñ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë±è´ßÉô¤È¡¢ÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤»³´ÖÉô¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢²óÀþ¤ä¥í¡¼¥«¥ë5G¤ÎÊ»ÍÑ¡¢ÅÔ»ÔOS¢¨1¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñDX¿ä¿Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ö¶È¡Ê¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¸¡¾Ú¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼ ¼Â¾Ú»ö¶È¡Ë¤ÎºÎÂò¤ò¤µ¤ì¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÀçÂæ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°Ý»ý¡¢´Ñ¸÷¤ÎÆó¼¡¸òÄÌ¢¨2¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÎÊýºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀçÂæ»Ô¤ÏÅÔ»ÔÉô¤È¹Ù³°¡¦»³´ÖÉô¤ò´Þ¤à¹°è¤ÊÃÏ°èÆÃÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë±þ¤¸¤¿µ»½ÑÅª²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¤Ï»ÔÆâ·×4ÃÏ°è¤Ç¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤äÅßµ¨¤ÎÆ»Ï©Åà·ë¡¢Æ»Ï©¹©»ö¤ËÈ¼¤¦ÄÌ¹Ôµ¬À©¤Ê¤É¡¢¸òÄÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÄÅÇÈÈòÆñ¤¬É¬Í×¤Ê±è´ßÉô¤äÄÌ¿®´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»³´ÖÉô¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼ÂÁõ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²ÝÂê¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃÏ°èÆÃÀ¤¬°Û¤Ê¤ëÅìÉôËÌÃÏ¶è¤È½©ÊÝÃÏ¶è¤Î2ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅìÉôËÌÃÏ¶è¤ÏÄÅÇÈÈòÆñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë±è´ßÉô¤ò´Þ¤ß¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸¡¾Ú¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢½©ÊÝÃÏ¶è¤Ï»³´ÖÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÄÌ¿®¤¬ÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®³ÎÊÝ¤Î¸¡¾Ú¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢²óÀþ¤ä¥í¡¼¥«¥ë5G¢¨3¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ³ÎÊÝ¤Ë¡¢ËÜÇ¯10·î8Æü¤ËNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤è¤êÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÄÌ¿®°ÂÄê²½¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¢¨4¤ò³èÍÑ¤·¤¿½é¤Î¼Â¾Ú¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤ÆÅÔ»ÔOS¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤êÆ»Ï©Åà·ë¤äºÒ³²¾ðÊó¡¢Æ»Ï©¹©»ö¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿´Ä¶¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ÖÎ¾À©¸æ¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÅÇÈÈ¯À¸»þ¤ÎÈòÆñ¤äÅßµ¨¤ÎÅà·ëÏ©ÌÌ¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÉÔ°ÂÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Î³µÍ×
¼Â¾Ú¾ì½ê
ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È(ÊÒÆ»Ìó10km)
½©ÊÝ¥ë¡¼¥È(ÊÒÆ»Ìó29km)
¼«Æ°±¿Å¾¼ÖÎ¾
¡¦¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë2
¡¦ÆüÌî¼«Æ°¼ÖêÀ½¡Ö¥Ý¥ó¥Á¥ç¡×
±¿¹Ô´ü´Ö
ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¡§2025Ç¯11·î27Æü¡Á12·î7Æü¡ÊÅÚÆü´Þ¤à¡Ë
½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¡¡¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Á1·î30Æü¡ÊÅÚÆü´Þ¤à¡Ë
¾è¼Ö¾ì½ê
ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¡§»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ÀçÂæ¹Á
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ ÀçÂæ¹Á ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
¡Êhttps://mitsui-shopping-park.com/mop/sendai/access/¡Ë
½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¡§½©ÊÝ¡¦Î¤¥»¥ó¥¿¡¼
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡Ö½©ÊÝ¡¦Î¤¥»¥ó¥¿¡¼ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤
(https://akiusato.jp/kannai/access01.html )
±¿¹Ô¶è´Ö
ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¡§
¡¡»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¹Á¢ªÌ´¥á¥Ã¥»¤ß¤ä¤®¢ªÀçÂæ¹Á¥Õ¥§¥ê¡¼¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¢ªÀçÂæ¹ÁÃæ±û¸ø±à¢ªÀçÂæ¤¦¤ß¤ÎÅÎ¿åÂ²´Û¢ªJRÎ¦Á°¹âº½±Ø¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¢ª»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¹Á
½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¡§¡¡
½©ÊÝ¡¦Î¤¥»¥ó¥¿¡¼¢ªÀçÂæ»Ô½©ÊÝ»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¢ª½©ÊÝ¿À¼Ò¢ª½©ÊÝÂçÂì¢ªÀçÂæ»ÔÇÏ¾ì»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¢ª½©ÊÝ¿À¼Ò¢ªÀçÂæ»Ô½©ÊÝ»ÔÌ±¥»¥ó¥¿¡¼¢ª½©ÊÝ¡¦Î¤¥»¥ó¥¿¡¼
¾è¼ÖÊýË¡
»î¾èÀìÍÑ¾è¼ÖÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ê¾è¼ÖÄê°÷1ÊØ¤¢¤¿¤ê10Ì¾¡Ë
¾è¼ÖÍ½Ìó¥µ¥¤¥ÈURL
https://coubic.com/sendai_poc_bus_fy25
¡¦³Æ¥ë¡¼¥È¤Î°ìÈÌ±¿¹Ô´ü´Ö¤Ç¤´¾è¼ÖÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿¹Ô¥À¥¤¥ä¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾è¼ÖÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Å·¸õ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¼êÆ°±¿Å¾¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¤·¤¯¤Ï±¿µÙ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿ÄÂ
ÌµÎÁ
±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥àÀßÃÖ¾ì½ê
ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¡§»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¹Á
½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¡¡¡§½©ÊÝ¡¦Î¤¥»¥ó¥¿¡¼
±ó³Ö´Æ»ë¸«³Ø
±ó³Ö´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸«³Ø¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¾è¼ÖÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤è¤ê»öÁ°Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Å·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¡¾ÚÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤ÏÊ£¿ô¥¥ã¥ê¥¢²óÀþ¤ä¥í¡¼¥«¥ë5G¤Î³èÍÑ¤È¡¢ÅÔ»ÔOS¤òÏ¢·È¤·´Ä¶¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ê¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Îµ»½ÑÍ×ÁÇ¤È³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÌ»æ1¤Ë¾ÜºÙ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Â¾Ú¤Î¸¡¾ÚÆâÍÆ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î°ÜÆ°ÂÎ¸³¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹Ï¢·È¤Î¸¡¾Ú¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ2¤ËµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡ËÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ³ÎÊÝ¤È±ó³Ö´Æ»ëÂÎÀ©
ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¤È½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°Û¤Ê¤ëÄÌ¿®À©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¡ä
¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÄÌ¿®íÕíÔ¤òÁÛÄê¤·¡¢5G¥ï¥¤¥É¢¨£µ(¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÀ©¸æ¡Ë¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¢¨6¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢±ó³Ö´Æ»ë¤ËÉ¬Í×¤ÊÄÌ¿®¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Î¾¥ë¡¼¥È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢docomo MEC¢¨7¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥¸½èÍý¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÄãÃÙ±ä²½¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¢¤ª¤è¤ÓÇò¾óÍøÍÑ¼Ô¤ò¼ÖÆâ¥«¥á¥é±ÇÁü¤«¤éAI¤Ç¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¨¥Ã¥¸½èÍý¤ª¤è¤Ó¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·ÐÍ³¤Î±ó³Ö½èÍý¤Ë¤è¤ëÀºÅÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡¾Ú¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾ÃÏ°è¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì±ó³Ö´Æ»ëµòÅÀ¤òÀßÃÖ¤·¡¢±¿¹ÔÃæ¤Î¼ÖÎ¾¤ò¾ï»þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¡ä
¡¡»³´ÖÉô¤ÇÅÅÇÈ¾õ¶·¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¡¢Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢²óÀþ¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¼«Æ°ÀÚÂØÀ©¸æ¤äÅÅÇÈÉÔ´¶¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥í¡¼¥«¥ë5G¤Ë¤è¤ëÊä´°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸÷²óÀþ¤ÎÂåÂØ¤È¤·¤Æ¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡ÊStarlink¢¨8)¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê»³´ÖÉô¤Ç¤Î¥í¡¼¥«¥ë¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤
¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡ËÅÔ»ÔOS¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë´Ä¶¾ðÊó³èÍÑ
¡ãÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È¡ä
¡¡ÅÔ»ÔOS¤òÄÌ¤¸¤ÆÏ¢·È¤µ¤ì¤ëÆ»Ï©¹©»ö¾ðÊó¤äºÒ³²¾ðÊó¤ò¼ÖÎ¾¤ËÅÁÃ£¤·¡¢°ÂÁ´±¿¹Ô¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åßµ¨¤ÎÅà·ëÏ©ÌÌ¤äºÒ³²¡¦Æ»Ï©µ¬À©¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ëÁö¹Ô´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½©ÊÝ¥ë¡¼¥È¡ä
¡¡¼ÖºÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤¿Åà·ëÏ©ÌÌ¾ðÊó¤òÅÔ»ÔOS¤ØÏ¢·È¤·¡¢Áö¹ÔÀ©¸æ¤ØÈ¿±Ç¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â¾Ú¥¤¥á¡¼¥¸¡ä
¡ã±¿¹ÔÏ©¡ä
ÅìÉôËÌ¥ë¡¼¥È
½©ÊÝ¥ë¡¼¥È
º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤äÅßµ¨¤ÎÅà·ëÏ©ÌÌ¡¢»³´ÖÉô¤Ç¤ÎÄÌ¿®ÉÔ°ÂÄê¤È¤¤¤Ã¤¿ÀçÂæ»ÔÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤äÃÎ¸«¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¸òÄÌ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê³ÎÊÝ¤Ë³è¤«¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÎà»÷ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢²óÀþ¤ä¥í¡¼¥«¥ë5G¤Î³èÍÑ¡¢ÅÔ»ÔOS¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë´Ä¶¾ðÊó¤Î¼ÖÎ¾À©¸æ¤Ø¤ÎÈ¿±Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ä»ö¶È²½¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à³Æ¼Ò¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤ò¼«Æ°±¿Å¾¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¾¦ÍÑÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§ÅÔ»ÔOS¤È¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç´ÉÍý¤·¡¢¹ÔÀ¯¡¦´ë¶È¡¦¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§Æó¼¡¸òÄÌ¤È¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¸ø¶¦¸òÄÌ¡ÊÅ´Æ»¡¦´ð´´¥Ð¥¹Ï©Àþ¤Ê¤É¡Ë¤«¤éÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤òÊä´°¤¹¤ë¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î²óÍ·À¸þ¾å¤ä¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤Î°ÜÆ°³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§¥í¡¼¥«¥ë5G¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤ËÍê¤é¤º¼«¼Ò¤Î·úÊª¤äÅÚÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Î5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨4¡§ÄÌ¿®°ÂÄê²½¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢2025Ç¯10·î8ÆüÉÕ¤ÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¼ÖÎ¾¤Î±ó³Ö´Æ»ëÅù¤òÁÛÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´ðÈ×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÌµÀþÉÊ¼Á¤ÎÍ½Â¬¡ÊCradio¡Ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¥¢¡¿±ÒÀ±²óÀþ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô²óÀþ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¹ÄÌ¿®À©¸æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ç¡¼¥¿Ï¢·Èµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÄÌ¿®ÉÊ¼ÁÄã²¼¤äÃÙ±ä¡¦ÅÓÀÚ¤ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/1008.html
¢¨5¡§5G ¥ï¥¤¥É¤È¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëº®»¨¥¨¥ê¥¢¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤Î°Ý»ý¤ª¤è¤Ó¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤¬¤Ï¤«¤ì¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.ntt.com/business/services/5gwide.html
¢¨6¡§¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÊªÍý¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò²¾ÁÛÅª¤ËÊ¬³ä¡Ê¥¹¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ë¤·Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï4GÍÑ¤Î¥³¥¢ÁõÃÖ¤È5G´ðÃÏ¶É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¿®¤¹¤ë½¾Íè¤ÎNSA¡Ê¥Î¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó¡ËÊý¼°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¥³¥¢ÁõÃÖ¡¢´ðÃÏ¶É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢5G¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ëºþ¿·¤¹¤ëSA(¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¡¼¥ó)Êý¼°¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢4G¤ò·ÐÍ³¤»¤º¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¡¢¹ÂÓ°è¤Ê¼þÇÈ¿ôÂÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¹âÂ®²½¤Ç¤¤ëÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨7¡§docomo MEC¤È¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿½èÍý¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌ¿®ÌÖ¤Î¶á¤¯¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¿®ÃÙ±ä¤òÄã¸º¤·
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë¥É¥³¥â¤Î¥¨¥Ã¥¸·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
https://www.mec.docomo.ne.jp/
¡ö¡Ödocomo MEC¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö¡Ödocomo MEC¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò NTT ¥É¥³¥â¤¬Äó¶¡¸µ¤Ç¤¢¤ê¡¢NTT ¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÂåÍý¿Í¤È
¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë·ÀÌóÄù·ë¸¢¸Â¡¢¤ª¤è¤ÓÊñ³çÅª¤Ê¶ÈÌ³¼õÂ÷¤Ë¤â¤È¤Å¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨8¡§Starlink¤È¤Ï¡¢SpaceX¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄãµ°Æ»±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
NTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê ·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô ¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÃ´Åö
webmaster@nttdata-strategy.com
2025Ç¯11·î27Æü
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
NTT¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥É¥³¥â¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥±¥ä¸òÄÌ
Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³Ø
ÀçÂæ»Ô
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
NTT¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¥É¥³¥â¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥±¥ä¸òÄÌ
Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìËÌÂç³Ø
ÀçÂæ»Ô
