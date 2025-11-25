¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ»ÆÁÂç³Ø¡ÛÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î±Ñ¹ñ¡¦¥Ê¥Ë¡¼ÍÜÀ®µ¡´Ø¤ÈÍÄ»ù¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÄêÄù·ë
12·î8Æü(·î)Ž¤À»ÆÁÂç³Ø(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¡¿³ØÄ¹¡§ÀîÊÂ¹°½ã)¤ÏŽ¤±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥Î¡¼¥é¥ó¥É¥«¥ì¥Ã¥¸(¥Ð¡¼¥¹»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ÈŽ¥¥í¡¼¥º)¤È³Ø½Ñ¸òÎ®¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£Äù·ë¼°¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥«¥ì¥Ã¥¸Éû³ØÄ¹¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥é¥ó¥É¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ï1892Ç¯ÁÏÎ©Ž¤±Ñ¹ñ²¦¼¼¤äÀ¤³¦¤ÎÉÙÍµÁØ¤«¤é¿®Íê¤ò½¸¤á¤ëŽ¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ê¥Ë¡¼(ÆýÊì)¶µ°éµ¡´ØŽ£¤Ç¤¹¡£ËÜ³Ø»ùÆ¸³Ø²Ê¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆ±¹»¤È¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤êŽ¤º£²ó¤Î¶¨Äê¤ÏÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñºÝÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨ÄêÄù·ë¸å¤ÏŽ¤³ØÀ¸Ž¥¶µ°÷Ž¥¸¦µæ¼ÔŽ¥¿¦°÷¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆŽ¤¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤ò¹¤²Ž¤ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£Ž¢ÊÝ°é¤ÎÀ»ÆÁ®Ž£¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊÝ°éŽ¥ÍÄ»ù¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄËÜ³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âŽ¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÊÝ°é¼Ô¤ÎÍÜÀ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÄêÄù·ë¼°(³µÍ×)
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î8Æü(·î)10¡§00¡Á10¡§50
¾ì¡¡½ê¡§À»ÆÁÂç³Ø¾¾¸Í¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JR¾ïÈØÀþŽ¥µþÀ®¾¾¸ÍÀþŽ¢¾¾¸Í±ØŽ£Åì¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
½ÐÀÊ¼Ô¡§[À»ÆÁÂç³Ø]ÀîÊÂ¹°½ã³ØÄ¹ Åù
¡¡¡¡¡¡¡¡[¥Î¡¼¥é¥ó¥É¥«¥ì¥Ã¥¸]¥ì¥Ù¥Ã¥«Ž¥¥Ç¥£¥°¥Ó¡¼Éû³ØÄ¹ Åù
¢£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à(³µÍ×)
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î8Æü(·î)16¡§45¡Á18¡§15
¾ì¡¡½ê¡§À»ÆÁÂç³ØÀîÊÂ¹á½çµÇ°¹ÖÆ²(ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨JR¾ïÈØÀþŽ¥µþÀ®¾¾¸ÍÀþŽ¢¾¾¸Í±ØŽ£Åì¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
¥Æ¡¼¥Þ¡§Ž¢À¤³¦¤ÎÊÝ°é¸½¾ì¤«¤é³Ø¤Ö ¡Á¥Î¡¼¥é¥ó¥ÉÎ®"»Ò¤É¤â¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý"¡ÁŽ£
¹Ö¡¡»Õ¡§¥Î¡¼¥é¥ó¥É¥«¥ì¥Ã¥¸Éû³ØÄ¹ ¥ì¥Ù¥Ã¥«Ž¥¥Ç¥£¥°¥Ó¡¼»á
ÂÐ¡¡¾Ý¡§Ž¥ÊÝ°é»Î¤òÌÜ»Ø¤¹ËÜ³Ø³ØÀ¸(ÄÌ¿®¤â´Þ¤à) Ìó700Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¥ÊÝ°éÊ¬Ìî¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿Â´¶ÈÀ¸
¡¡¡¡¡¡¡¡Ž¥¶áÎÙ¤ÎÍÄÃÕ±à¤äÊÝ°é±à¤Î¶µ¿¦°÷ Åù
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§¡16¡§45¡Á17¡§00 ³ØÄ¹°§»¢Ž¤¹Ö»Õ¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢17¡§00¡Á17¡§30 ´ðÄ´¹Ö±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£17¡§30¡Á18¡§00 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£18¡§00¡Á18¡§15 ³ØÀ¸ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë²ÖÂ«Â£Äè
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À»ÆÁÂç³ØÁíÌ³²Ý
½»½ê¡§¢©271-8555 ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô´äÀ¥550ÈÖÃÏ
TEL¡§047-365-1111¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
FAX¡§047-363-1401
¥á¡¼¥ë¡§kohog@wa.seitoku.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
