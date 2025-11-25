¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
12/2¤Ë³«¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö³«¶È»ØÆî¥×¥í¥°¥é¥à³«ºÅ¡ÚÂçºå³Ø±¡Âç³Ø¡Û¡¡
¡ÖÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼µ¯¶È²È¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©¡×
ÆàÎÉ¸©¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉÀ¾¾È»û ½»¿¦¡¡ÃÝËÜ Î»¸ç»á
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø(ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô)¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬À¸¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ö³«¶È»ØÆî¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤¬¼ç¤Ê²ñ°÷¤Î¡ÖÂçºå³Ø±¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¶æ³ÚÉô¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢³«¶È»ñ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë³«¶È¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±²ñ°÷¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¡¼À©ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«¶È¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¸½½»¿¦¤ÎÃÝËÜ Î»¸ç»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÖÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼µ¯¶È²È¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¾¦³ØÉô²ÃÌÐ ±Ñ»Ê¶µ¼ø¤È¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤ÎÅÅÎÏ²ñ¼Ò¡Ö¥Æ¥é¥¨¥Ê¥¸¡¼¡×¤Ï¡¢¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤¿¿Í¤Îµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë²ñ¼Ò¡£
ÁÎÎ·¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼µ¯¶È²È¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£¤Ê¤¼ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
2025 Ç¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡ÖËüÇî»û¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤âÊ»¤»¤Æ¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£
Æü »þ ¡2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë15:30¡Á17:00 ¢12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:30¡Á17:00
¡¡¡¡¡¡ ¢¨¹ÖµÁ¤Ï¡¢¡¡¦¢¤È¤âÆ±¤¸ÆâÍÆ¤Ç¤¹
¹Ö »Õ ÃÝËÜ Î»¸ç»á
¡¡¡¡¡¡ÆàÎÉ¸©¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉÀ¾¾È»û ½»¿¦
¡¡¡¡¡¡ËÉ±ÒÂç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¡£
¡¡¡¡¡¡Âà´±¸å¡¢Î¶Ã«Âç³ØÂç³Ø±¡¤ÇµßºÑÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£
¡¡¡¡¡¡¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉÁí¹ç¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡£
¡¡¡¡¡¡2010Ç¯¤ËµþÅÔ¼«»à¡¦¼«»¦ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÎ©¡¢ÂåÉ½¡£
¡¡¡¡¡¡2018Ç¯¡¢¸¦µæ½ê¤òÂà¿¦¡¢4 ¿Í¤ÎÁÎÎ·¤Ç
¡¡¡¡¡¡TERA Energy ³ô¼°²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂÐ ¾Ý ËÜ³Ø³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¡¢°ìÈÌ
²ñ ¾ì Âçºå³Ø±¡Âç³Ø 2¹æ´ÛB1³¬01 ¶µ¼¼¡Ê12/4¤Ï¡¢2¹æ´ÛB1³¬02¶µ¼¼¡Ë
¡¡¡¡¡¡JRµþÅÔÀþ¡Ö ´ßÊÕ¡×±Ø¡¦ºåµÞµþÅÔÀþ¡ÖÀµ¿ý¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5 Ê¬ ¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô´ßÉôÆîÆóÃúÌÜ36 ÈÖ1 ¹æ¡Ë
¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âçºå³Ø±¡Âç³Ø ¹ÊóÉô
°áÈå¡Ê¤¤¤Ó¡Ë¡¡º´Æ£¡¡
½»½ê¡§¢©564-8511 ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô´ßÉôÆîÆóÃúÌÜ36-1
TEL¡§06-6381-8434¡ÊÂåÉ½¡Ë
FAX¡§06-6382-4363
¥á¡¼¥ë¡§kouhou¡÷ogu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
