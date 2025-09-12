PwCコンサルティング、エンジニアリングチェーン領域のDXを体感できる新拠点「Digital Engineering Lab（デジタル・エンジニアリング・ラボ）」を開設

2025年9月12日

PwCコンサルティング合同会社



PwCコンサルティング、エンジニアリングチェーン領域のDXを

体感できる新拠点「Digital Engineering Lab

（デジタル・エンジニアリング・ラボ）」を開設

―DX実現後の世界を体感することによる、新たなアイデア創出を支援―







PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は本日、デジタル技術による製造業のイノベーションを促進する役割を担うことを目的に、新拠点「Digital Engineering Lab（読み：デジタル・エンジニアリング・ラボ）」を開設したことを発表しました。Digital Engineering Labは、PwCコンサルティングの「スマートモビリティ総合研究所」が同日に開設するCommunity hubに設置した、「エンジニアリングチェーン開発領域のデジタルトランスフォーメーション（DX）を知る・感じる」をコンセプトとした体験型の拠点です。PwCコンサルティングが提供するエンジニアリングチェーンのDXソリューションを知るのみではなく、実機デモを通して、DX実現後の世界を体感することができます。【Digital Engineering Labの概要】・名 称：Digital Engineering Lab（デジタル・エンジニアリング・ラボ）・所在地：東京都港区新橋六丁目17番21号 住友不動産御成門駅前ビル1Fスマートモビリティ総合研究所Community hub内・開設日：2025年9月12日【設立の背景】近年、日本の製造業は激しい外部環境の変化に晒されています。市場内の競争激化やテクノロジーの急速な進化などにより、製品のライフサイクルが短期化しており、製品やサービス開発の根幹となるエンジニアリングチェーン領域を起点とした持続的な企業変革が急務となっています。PwCコンサルティングではこのような状況に対応するため、国内外の業界知見やソリューション知見、DX実現の方法論を活かしてデジタルエンジニアリングソリューションを開発し、戦略策定から実行フェーズまで、デジタル技術を活用したスピーディな変革の支援を行ってきました。エンジニアリングチェーン領域のDX実現後の世界を体感することで、自社の目指す姿を明確化し、各企業または製造業全体の変革の加速に寄与すべく、Digital Engineering Labを設立しました。【Digital Engineering Labのポイント】①エンジニアリングチェーン領域に特化したソリューションラインナップDigital Engineering Labでは、PwCコンサルティングの各種デジタルエンジニアリングソリューションに関する説明資料や、メカ・エレキ製品およびソフトウェアの設計開発における、デジタル技術を活用した多様な実機デモを用意しています。例：・製品企画のインプットとなる技術動向・法規制情報の自動収集と分析・製品要求からの製品機能の自動抽出と、設計目標値の割り付け・社内に眠るナレッジをベースとした効率的な成果物作成・人の経験やスキルに依存しないデザインレビュー・ソフトウェア仕様書作成からソースコード生成、テストの自動化②クライアント目線を持つ経験豊富なコンサルタントによる支援ソリューションや実機デモ紹介は、自身も製造業やITベンダーでの実業務経験を持ちつつ、さまざまな製造業のDX支援経験を有しているPwCメンバーが、クライアント目線で行います。実際に製造業のエンジニアリングチェーンにおけるDXのベストプラクティスや先進事例を体感しながら、自社の目指すべき方向性や業務変革アプローチのアイデアを得ることが可能となります。