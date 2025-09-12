こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
PwCコンサルティング、エンジニアリングチェーン領域のDXを体感できる新拠点「Digital Engineering Lab（デジタル・エンジニアリング・ラボ）」を開設
2025年9月12日
PwCコンサルティング合同会社
―DX実現後の世界を体感することによる、新たなアイデア創出を支援―
PwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は本日、デジタル技術による製造業のイノベーションを促進する役割を担うことを目的に、新拠点「Digital Engineering Lab（読み：デジタル・エンジニアリング・ラボ）」を開設したことを発表しました。
Digital Engineering Labは、PwCコンサルティングの「スマートモビリティ総合研究所」が同日に開設するCommunity hubに設置した、「エンジニアリングチェーン開発領域のデジタルトランスフォーメーション（DX）を知る・感じる」をコンセプトとした体験型の拠点です。PwCコンサルティングが提供するエンジニアリングチェーンのDXソリューションを知るのみではなく、実機デモを通して、DX実現後の世界を体感することができます。
【Digital Engineering Labの概要】
・名 称：Digital Engineering Lab（デジタル・エンジニアリング・ラボ）
・所在地：東京都港区新橋六丁目17番21号 住友不動産御成門駅前ビル1F
スマートモビリティ総合研究所Community hub内
・開設日：2025年9月12日
【設立の背景】
近年、日本の製造業は激しい外部環境の変化に晒されています。市場内の競争激化やテクノロジーの急速な進化などにより、製品のライフサイクルが短期化しており、製品やサービス開発の根幹となるエンジニアリングチェーン領域を起点とした持続的な企業変革が急務となっています。
PwCコンサルティングではこのような状況に対応するため、国内外の業界知見やソリューション知見、DX実現の方法論を活かしてデジタルエンジニアリングソリューションを開発し、戦略策定から実行フェーズまで、デジタル技術を活用したスピーディな変革の支援を行ってきました。
エンジニアリングチェーン領域のDX実現後の世界を体感することで、自社の目指す姿を明確化し、各企業または製造業全体の変革の加速に寄与すべく、Digital Engineering Labを設立しました。
【Digital Engineering Labのポイント】
①エンジニアリングチェーン領域に特化したソリューションラインナップ
Digital Engineering Labでは、PwCコンサルティングの各種デジタルエンジニアリングソリューションに関する説明資料や、メカ・エレキ製品およびソフトウェアの設計開発における、デジタル技術を活用した多様な実機デモを用意しています。
例：
・製品企画のインプットとなる技術動向・法規制情報の自動収集と分析
・製品要求からの製品機能の自動抽出と、設計目標値の割り付け
・社内に眠るナレッジをベースとした効率的な成果物作成
・人の経験やスキルに依存しないデザインレビュー
・ソフトウェア仕様書作成からソースコード生成、テストの自動化
②クライアント目線を持つ経験豊富なコンサルタントによる支援
ソリューションや実機デモ紹介は、自身も製造業やITベンダーでの実業務経験を持ちつつ、さまざまな製造業のDX支援経験を有しているPwCメンバーが、クライアント目線で行います。実際に製造業のエンジニアリングチェーンにおけるDXのベストプラクティスや先進事例を体感しながら、自社の目指すべき方向性や業務変革アプローチのアイデアを得ることが可能となります。
以上
