「PFAS規制後の自動車用冷媒としてR1234yfの代替はどうなるのか？」をテーマに取り上げるウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『PFAS規制後の自動車用冷媒としてR1234yfの次に来るのは何か？』と題したウェビナーを、2025年8月28日（木）に開催します。
EUがPFAS（ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物）関連の規制導入を検討していることから、自動車用冷媒の標準であるR1234yfは廃止されることになるかもしれません。R134aからの移行時と同様に、この動きは欧州から始まると見られていますが、他の地域も追随する可能性があります。地球温暖化係数（GWP）の懸念に対応するR1234yfは、PFASをベースとする物質であり、大気中でTFA（トリフルオロ酢酸）という、これもまた懸念が高まっている別の物質に変化します。次世代冷媒は低GWP、PFASフリーで、EV（冷媒市場の成長分野）の性能と効率の目標を達成し、かつコスト競争力があることが求められます。
本ウェビナーでは、IDTechExのVP ResearchのDr James Edmondsonが、代替冷媒が必要とされる理由、代替オプションの長所と短所、将来の見通しについて解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『PFAS規制後の自動車用冷媒としてR1234yfの次に来るのは何か？』
（What's After R1234yf for Post-PFAS Automotive Refrigerants?）
開催日時： 2025年8月28日（木） 10時もしくは18時から 30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/pfas-35215-21046-24460-12398-33258-21205-36554-29992-20919-23186-12392-12375-12390-r1234yf-12398-27425-12395-26469-12427-12398-12399-20309-12363-65311/702
当日カバーする内容（予定）
- 自動車用冷媒のこれまでの変遷
- 現在のR134aとR1234yfに代わる冷媒が必要な理由
- 自然冷媒の選択肢：R744（CO2）とR290（プロパン）
- 代替混合冷媒の動向
- 今後の採用の見通し
IDTechExは、関連する調査レポートを7月に発行しました。
『電気自動車の熱管理 2026-2036年：材料、市場、技術』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/thermal-management-for-electric-vehicles/1109
リチウムイオン電池、電動モーター、パワーエレクトロニクス、乗員室の熱管理。熱管理材料、冷却水、技術、戦略トレンドと市場予測。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
