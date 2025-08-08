こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
弘前大学大学院地域共創科学研究科の野呂健人さんらによるチームが「Floating Wind Challenge 2025」Best report部門で優勝 ― 浮体式風車の性能を競う国際コンペティション
弘前大学（青森県弘前市）大学院地域共創科学研究科2年の野呂健人さんらは、7月にベルギー・ゼーブルージュで開催された「Floating Wind Challenge 2025」（主催：Offshore Wind 4kids）の「Best report部門」において優勝を果たした。この大会は、浮体式風車を設計・制作し、その性能を競う国際コンペティション。野呂さんは、東京大学・横浜国立大学の学生らとチーム「IBO Gyudon」を結成し、大会に出場。設計から施工・運用に至るまで一貫した技術的完成度と実現可能性の高さが高く評価され、国際的な舞台で日本チームとして存在感を示した。
「Floating Wind Challenge」は、洋上風力を学ぶ世界中の大学生がチームを組み、浮体式風車の浮体構造の設計・制作を行い、その性能を競う国際コンペティション。ベルギーの非営利団体「Offshore Wind 4kids」が主催している。
今年は世界各国から20チームが参加し、日本からは2チームが一次審査を通過。決勝戦では14チームが技術力と創意工夫を競い合った。
野呂さんらのチーム「IBO Gyudon」は、木造タワー、傾斜カラムを用いたセミサブ、トート係留による持続可能な設計を提案。野呂さんは大学院で風工学・風車工学を専門としており、チームでは風車班のリーダーを務めた。
同チームは「設計から施工・運用に至るまで一貫した技術的完成度と実現可能性の高さ」という点が高く評価され、「Best report部門」において最高評価を獲得。国際的な舞台で日本チームとして存在感を示した。
受賞にあたり、野呂さんは「『Best report部門』において、優勝という形でチームの努力が評価されたことを大変嬉しく思う。風車班のリーダーとして、浮体より上部の風車構造の設計・統括を担当してきた。地方参加という制約の中でオンラインミーティングを活用し、作業確認や議論を重ねながら、できる限りの貢献を続けてきた。設計から実験、フルスケール展開まで一貫して携わることができたことで、現実性と技術的完成度の高い提案が実現できたと感じている。今後はこの経験を糧に、再生可能エネルギー分野でより実践的な課題に挑戦していきたい」と喜びを語り、今後の研究活動への意欲を新たにした。
