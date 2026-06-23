◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦 アルゼンチン２―０オーストリア（２２日、ダラス競技場）

アルゼンチン代表（ＦＩＦＡランク１位）ＦＷリオネル・メッシ（３８）＝マイアミ＝が２２日（日本時間２３日）、２得点を挙げ、Ｗ杯通算得点を単独最多の１８に伸ばした。２―０で勝利した１次Ｌ第２戦オーストリア戦（同２４位）で、初戦の最年長ハットトリックに続き躍動。１６得点で並んでいた元ドイツ代表ＦＷクローゼを引き離し、大会最長タイ６戦連続得点も記録した。ちょうど４０年前、８６年メキシコ大会で母国の英雄マラドーナが「神の手」「５人抜き」を披露した６月２２日に、また伝説を作った。アルゼンチンは連勝で決勝Ｔ進出を決めた。

空調の利いたダラス競技場で７万６４９人の熱気が最高潮に達した。前半３８分、アルゼンチンは左サイドＤＦメディナからの折り返しをＦＷアルマダがスルー。後方にいたメッシが迷わず左足を振り抜き、左隅に先制点を決めた。“神の子”は右手でガッツポーズをつくり、コーナーフラッグ付近に駆け寄り仲間と喜びを分かち合った。前半９分にはＰＫの好機も、シュートは枠の右に外れ、まさかの失敗。自ら雪辱した。

さらに、１―０の後半アディショナルタイム５分だ。ペナルティーエリア内でＭＦパレデスからのパスを受け、左足シュート。一度はＤＦに防がれたが、ゴール前８メートルから時速９０キロのシュートを突き刺した。初戦アルジェリア戦（１６日）でＷ杯最年長ハットトリックを記録し、大会通算１６得点でクローゼとトップで並んでいた。この日の２発で２戦５得点とし、一気に１８点で単独トップに立った。

メッシは「正直、この勝利は本当にうれしい。苦しみながら、しっかりと勝ち取った一勝であり、この先に向けて安心感を与えてくれる勝利だ」とチームの予選通過を決める勝ち点３を喜んだ。初戦で代表通算２００試合目とした男は、Ｗ杯最多出場を更新する２８試合目で、６戦連発は史上３人目＆最長タイと記録ずくめとなった。

６月２２日はアルゼンチンにとって特別な日だ。ディエゴ・マラドーナが８６年の同じ日、メキシコ大会準々決勝イングランド戦（２―１）で伝説の「神の手ゴール」「ドリブル５人抜き」を達成して丸４０年。怪物メッシが歴史的な偉業を達成してみせた。チームメートのＧＫ、Ｅ・マルティネスも「世界最高の選手だ！」と興奮気味に話した。

「激しい試合だったが、集中を切らさなかった。私たちはアルゼンチン。どんな相手にも勝利を目指す。みんなと一緒にいること、日々の練習を楽しんでいる」と６度目Ｗ杯で最後とみられるメッシ。２４日には３９歳を迎える。内容面をみれば、３トップの右に位置しながら、ひとり守備を免除されており、試合中は“散歩”がほとんど。センターＦＷのＬａ・マルティネスが広い範囲をカバーするなど、他のフィールドプレーヤーたちの献身さ、運動量で支えれている。“戦術・メッシ”も並外れた得点感覚があってこそ。史上３チーム目の２連覇へ向け、このスタイルで勝ち進んでいく。（岩原 正幸）

◆１９８６年Ｗ杯メキシコ大会のマラドーナ ６月２２日の準々決勝イングランド戦。０―０の後半６分、アルゼンチンのマラドーナがゴール前で浮き球に反応し、ヘディングに見せかけてＧＫより先に左手で触ってゴールに流し込んだ。「神の手」の３分後、センターサークル手前でボールを持つと、最後は飛び出したＧＫシルトンもかわし、約６０メートルをドリブルで独走する５人抜きで左足シュートを決めた。アルゼンチンは決勝で西ドイツを破り２度目のＷ杯制覇。マラドーナの大会と呼ばれた。

◆リオネル・メッシ１９８７年６月２４日、アルゼンチン・ロサリオ生まれ。３９歳。１３歳でスペインに渡り、バルセロナと契約。成長ホルモンの分泌異常を治療後、１７歳でトップチームデビュー。２１年にパリＳＧ、２３年に米マイアミ移籍。バロンドール（世界最優秀選手賞）受賞８度。０８年北京五輪金メダル、２１年南米選手権優勝、２２年カタールＷ杯優勝。左利き。１７０センチ、７２キロ。

◆メッシが達成した主な記録

▼Ｗ杯最多得点 この日２得点を挙げ、１８得点。試合前に並んでいたクローゼ（ドイツ、１６点）を引き離した。その後、エムバペ（フランス）が１６に伸ばし、２位タイ。以下、４位ロナウド（ブラジル、１５点）、５位ミュラー（ドイツ、１４点）と続く

▼Ｗ杯最多出場 この試合が２８試合目。２位はマテウス（ドイツ、２５試合）、３位はクローゼ（ドイツ、２４試合）、４位はマルディーニ（イタリア）＆Ｃロナウド（ポルトガル、ともに２３試合）

▼６試合連続得点 １９５８年のフォンテーヌ（フランス）、１９７０年のジャイルジーニョ（ブラジル）と並び３人目、最多タイ。メッシはＷ杯最近６試合で１０得点（カタールＷ杯のベスト１６以降）

▼３５歳以上でのＷ杯得点 メッシの１２点が最多。ロジェ・ミラ（カメルーン）が５点、ジルー（フランス）が４点