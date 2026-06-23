２３日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４３２．２４ポイント（１．８２％）安の２３３３６．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１５５．３８ポイント（１．９６％）安の７７５９．３６ポイントと５日続落した。ハンセン指数は２０２５年６月１９日以来、１年ぶりの安値水準を切り下げている。売買代金は３３４３億６１２０万香港ドル（約６兆８８７８億円）にやや縮小した（２２日は３４８６億１６５０万香港ドル）。

前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国の内需不振や、年内の米利上げ観測が引き続き重しとなっている。昨夜の米債券市場では、長期金利の指標となる米１０年債利回りが上昇に転じた（債券価格は反落）。金利先物市場の値動きから算出するＣＭＥフェドウオッチ（政策金利が変更される確率）では、年内の利上げ確率が２２日夕時点で９割近くとなり、１週間前の６割弱から急上昇している。香港は金融政策で米国に追随するため、域内金利の上昇も警戒された。中東不安がひとまず後退したことや、中国の政策に対する期待感などで指数はプラス圏に浮上する場面がみられたものの、買いの勢いは続かず、下げ幅を次第に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が１０．９％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が８．０％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が７．１％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金が安い。洛陽モリブデンのほか、江西銅業（３５８／ＨＫ）が１０．６％、佳キン国際資源投資（３８５８／ＨＫ）が１０．４％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が６．５％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が４．７％ずつ下落した。金属市況安が逆風。２３日の上海期貨交易所（上海先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が安く推移している。ほか、昨夜のＮＹ金先物は続落した。

このところ逆行高していた半導体やプリント基板（ＰＣＢ）、大規模言語モデル（ＬＬＭ）などの銘柄群も急落。瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が１２．４％安、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１０．３％安、勝宏科技（恵州）（２４７６／ＨＫ）が１２．２％安、建滔集団（１４８／ＨＫ）が９．４％安、ミニマックス・グループ（ＭｉｎｉＭａｘ：１００／ＨＫ）が１６．５％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が１０．０％安と値を下げた。世界的な半導体株安が波及。２３日の時間外取引で、米テクノロジー株に連動するナスダック１００指数先物は一時２％急落した。韓国取引所では半導体株の主導で韓国総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が８％超下落し、サーキットブレーカー（２０分間の売買停止措置）が一時発動され、１０％安で取引を終えている。

半面、医薬セクターの一角は高い。山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が１３．８％、英セキ智能（３６９６／ＨＫ）が７．１％、剤泰科技（北京）（７６６６／ＨＫ）が６．３％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．３７％安の４１０６．２５ポイントで取引を終了した。非鉄・産金が安い。ハイテク、軍需産業、インフラ建設、エネルギー、自動車、消費、保険、不動産、公益なども売られた。半面、医薬は高い。銀行・証券も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）