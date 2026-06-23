【元警視庁刑事が解説】カンボジア、かけ子29人逮捕の裏に潜む深い闇。闇バイトの末路は逃げ場のない「強制労働施設」

【元刑事が解説】江別大学生暴行死事件で16歳少年に不定期刑、「責任が軽いとは言えない」少年法の仕組み

立憲・古賀議員の自衛隊発言は「誤解を与えた」で済むのか？元刑事が「有権者は正確に受け止めている」と政治家の常套句を一刀両断