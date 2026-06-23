「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）

試合前練習中のフィールドで昨季までドジャースに在籍したアンソニー・バンダ投手に優勝リング贈呈式が行われた。

チャンピオンリングが入ったブルーのボックス、ゴールドが刺しゅうされたユニホームと帽子を手渡され満面の笑みを浮かべたバンダ。記念撮影ではベッツ、フリーマン、ロハスらも笑みを浮かべていた。

バンダはキャンプ前の今年２月、ロートベット捕手を再獲得したことに伴い４０人枠から外れるＤＦＡの措置が取られた。バンダは２４年５月にガーディアンズからトレードでドジャースへ移籍。昨季はチーム最多の７１登板のフル回転で５勝１敗１２ホールド、防御率３・１８をマーク。ワールドシリーズでは精彩を欠いたが、ポストシーズンでも７試合に登板した。

２４年９月には自身の投球に納得がいかず、左手を物にぶつけて骨折したこともあったが、ファンからの人気が絶大。登板時の本拠地の声援はチーム屈指だった。さらにポケモンが大好きだったことで日本のファンからも馴染み深い選手として知られていた。

その後、ツインズが獲得を発表。今季は３６試合に登板し２勝２セーブ、防御率４・２２の成績を残している。