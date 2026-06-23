◆米大リーグ ブルージェイズ―アストロズ（２２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠のアストロズ戦に「６番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の１７号ソロを放った。２回先頭で左越えへ豪快な同点弾を放り込んだ。日本人選手のメジャー１年目では２００３年松井秀喜（ドジャース）を抜いて単独４位に浮上した。

２回先頭打者だった岡本は、アストロズの右腕ブラウンからフルカウントの９２・５マイル（約１４８・０キロ）のシンカーをとらえた。打球速度１０１・９マイル（約１６４・０キロ）、角度２３度で左翼スタンドに一直線。飛距離は３８８フィート（約１１８・３メートル）だった。

この本塁打直前のストライクはＡＢＳチャレンジ失敗。スプリンガーがすでに失敗してブルージェイズはＡＢＳ権利がなくなり、テレビ中継は「序盤のこの重要で無い場合で、普段ＡＢＳチャレンジを滅多にしない岡本が敢えてやって失敗。これはミスです」と批判された次のボールでホームランで見返した。

岡本は２１日のカブス戦で１６号決勝３ラン。この日発表されたオールスターファン投票の中間発表では、ア・リーグ三塁手部門で１２８万２８８４票とし、トップのカミネロ（レイズ）に約３万票まで急接近した。祭典に向けてもアピールになった。

◆日本人選手メジャー１年目本塁打ランキング

〈１〉大谷翔平 ２２本（エンゼルス＝２０１８年）

〈２〉村上宗隆 ２０本（ホワイトソックス＝２０２６年）

〈３〉城島健司 １８本（マリナーズ＝２００６年）

〈４〉岡本和真 １７本（ブルージェイズ＝２０２６年）

〈５〉松井秀喜 １６本（ヤンキース＝２００３年）