［記者席］

大リーグの取材でよく足を運んでいたトロント。

Ｗ杯期間中にどんな雰囲気になるのか、到着前から楽しみだった。

ダウンタウン周辺では、パブにサッカーボールの装飾が施され、歩道にはユニホームを着た人がちらほら。ただ、普段と大きな違いはなく、Ｗ杯の開催都市にしては控えめな印象だ。日本で初めてＷ杯が行われた２００２年は、国中がＷ杯一色に染まっていなかったか？ 学生時代の記憶を思い起こしながら、スタジアムへ向かった。

スタンドに、勢いよく手をたたく男性がいた。現地在住の７０歳で、息子に勧められて初めてスタジアムでサッカーを観戦したという。自身にはなじみのないガーナとパナマの対戦でも、選手が激しくぶつかり、ファンが一体感を持って後押しする姿に心が躍り、「こんなに面白いとは思わなかった！ 孫にもさせたい！」。これまで大好きなアイスホッケー以外は受け付けなかったという少し頑固なおじいさんは、すっかりサッカーに魅了されていた。

３度目のＷ杯開催となるメキシコは、古くからこの競技への情熱にあふれている。２度目の米国は言わずと知れたスポーツ大国で、繁華街がお祭り騒ぎになるのは茶飯事だ。カナダは初開催。派手さはなくとも、着実にファンが増えていると実感した。（平沢祐）