冨樫義博の人気漫画『HUNTER×HUNTER』の最新話が、6月29日発売の「週刊少年ジャンプ」31号に掲載されることが発表された。約1年半ぶりの新展開に各方面から喜びの声が上がっている。

【画像】賀来賢人、魂の叫び

「週刊少年ジャンプ」の公式アカウントが6月22日午前0時すぎに投稿した告知は、174万件を超える表示を記録（※22日17時半現在）。最新話は最新刊39巻（7月3日発売）の発売も記念し、センターカラーで掲載される。

俳優・賀来賢人は22日に編集部の告知を引用し「うわあぁァアァ！！！」と投稿。飾らない一言ながら、抑えきれない高揚感がそのまま伝わる反応にファンからの共感も相次いでいる。

さらに、2011年放送のテレビアニメ版で主人公ゴン＝フリークスを演じる声優・潘めぐみも反応。「王位継承戦、おさらいして準備万端です。なぁ、みんなも、そうだろう？」と、ゴンを思わせる口調で連載再開を歓迎した。

潘は本作で声優デビュー。100人を超えるオーディションを勝ち抜いて主役に抜擢された、本人にとってもまさに原点となる作品だ。近年は『【推しの子】』の有馬かな役などでも活躍している。物語の主人公を担う立場からの“準備万端”というメッセージは、続きを待ちわびるファンの期待をいっそう高めている。

連載再開を記念して公開されたPVにも、制作の舞台裏から声が。楽曲を手がけたミュージシャンの岸田勇気が「祝！！！HUNTER×HUNTER連載再開！！！ PVの音楽作りました🔥 何卒！！！」と投稿した。

2024年12月の第410話以来、約1年半ぶりとなる最新話掲載。作品ファンと作り手たちが次々と喜びを表明する様子からは、本作が世代やジャンルを超えて愛されてきたことがあらためて伝わる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）