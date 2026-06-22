ロンドン序盤は、ドル買い優勢 原油下げ一服、スターマー英首相は声明発表へ＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドル買いが優勢。ドル円は161.79レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1442レベルに安値を更新している。NY原油先物が再び77ドル台へと下げ渋り、米10年債利回りも4.49％付近に上昇している。



また、ポンド関連では「スターマー英首相、進退についての声明発表へ」とのニュースヘッドラインが流れている。市場では同首相が辞任表明を行うとの思惑が広がっている。ただ、ポンド相場自体は目立った売り反応を示していない。ポンドドルは1.3180台から1.32台を回復する場面があった。



USD/JPY 161.77 EUR/USD 1.1448 GBP/USD 1.3198

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