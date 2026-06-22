FUNKY MONKEY BΛBY′S×いきものがかり、20年前の約束果たした一夜 名曲の数々響く「10年後にまた一緒にやりましょう」
2006年にデビューし、良き友として、そして良きライバルとして歩んできたFUNKY MONKEY BΛBY'Sといきものがかりが、メジャーデビュー20周年という節目に東京・東京ガーデンシアターで『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜』を開催した。デビュー当時の20年前、四国の小さなライブハウスで出会った両者が交わした約束が、20周年という“ハタチ”の記念すべきタイミングで実現した。
【ライブ写真】ハッピー＆熱くステージを盛り上げたファンモン＆いきものがかりのメンバーショット
6月20日、21日の2日間にわたって開催された同公演は、2日間で1万4000人を動員。2日目となった21日は、2006年デビューにちなみ、同年のトリノ五輪フィギュアスケート金メダリスト・荒川静香によるビデオメッセージでの“開催宣言”を受け、いきものがかりが先陣を切った。
アカペラから始まった「風が吹いている」から、テンポを上げて「気まぐれロマンティック」へ。みずみずしく、心から楽しそうに歌う吉岡聖恵の歌声と、黒いスーツ姿の水野良樹の笑顔が会場を包み込む。手を振り、ジャンプをあおりながら、エネルギッシュなパフォーマンスで観客を引き込んでいった。
吉岡の「みなさん楽しんでますか！今日も盛り上げていきましょうね！」という呼びかけから、歌詞を“ファンモンがいる”に替えて届けた「キミがいる」、一転して切なさと力強さを兼ね備えた「YELL」と人気曲を続けた。
そして、20年前に四国のライブハウスで当時のFUNKY MONKEY BABYSと出会った際にも披露したという「コイスルオトメ」を当時のアレンジで演奏した。当時、この曲を聴いたファンキー加藤は衝撃のあまり動けなくなったといい、そのときの感動を呼び起こすかのような力強い歌声と演奏が響きわたった。
バンドマスター・本間昭光（Key）率いるバンドによるグルーヴ感あふれる演奏が印象的だった「ブルーバード」に続き、全員でタオルを振り回した「じょいふる」へ。水野はモニターに足をかけてギターソロを決め、吉岡は圧巻のロングトーンを響かせるなど、会場の熱気は最高潮に達した。
水野が「このあと、FUNKY MONKEY BΛBY'Sが熱いライブをやってくれるので。その前にじーんとさせたいと思います」と語り、ラストナンバー「帰りたくなったよ」を披露。温かな歌声が会場を包み込み、20年の歩みを感じさせる名曲の数々を届けたステージを締めくくった。
ステージ転換中には、スクリーンでファンキー加藤と水野が出会いの地である徳島JITTER BUG（現・club GRINDHOUSE）を訪ねるドキュメント映像「ぶらり20周年の旅」を上映。吉岡聖恵とモン吉による軽妙なツッコミも笑いを誘った。
続いて登場したFUNKY MONKEY BΛBY'Sは、「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S」「LIFE IS A PARTY」とアップテンポなダンスナンバーを立て続けに披露。ファンキー加藤とモン吉はステージをいきものがかりのステージに触発されたかのように縦横無尽に駆け回り、気迫あふれるパフォーマンスを繰り広げた。
ファンキー加藤は「俺たちが、いきものがかりの同期、FUNKY MONKEY BΛBY'Sだ！」「帰りたくなったか？ 俺は帰りたくない。この夢のようなステージが、永遠に続けばいいと思ってます」と語り、デビューシングル「そのまんま東へ」を披露。20年前の四国でも歌ったという同曲で会場の熱気はさらに高まり、「告白」「エール」「音楽を鳴らそう」と畳みかけた。
“平成ファンモン”から“令和ファンモン”へと楽曲をつなぎ、モン吉が「どっちも地続き。いい曲だけ選曲したい」と語ると、ファンキー加藤は「いきものがかりに負けたくない思いが、すごく自分の力になりました。いきものがかりに捧げるよ」と語り「あとひとつ」を歌唱。さらに「世界一の、誰にも負けない応援ソングがあります」と紹介して「ちっぽけな勇気」を届けた。
ラストナンバー「悲しみなんて笑い飛ばせ」では、ファンキー加藤が客席へ飛び込み、脚立の上から熱唱。「おまえらの歌はきれいごとだと言われて、心折れそうなときもありました。でもそんなとき、いきものがかりがいてくれました」と語り、20年の歩みといきものがかりへの感謝をまっすぐに伝えた。
アンコールでは、両者がステージに登場し、いきものがかりの「ありがとう」とFUNKY MONKEY BΛBY'Sの「ありがとう」をマッシュアップした特別バージョンを披露。さらに、ファンキー加藤は「10年後にまた一緒にやりましょう。それが俺の新たな目標です」と宣言。水野も「みんな、素敵に年を取りましょうね」と呼びかけた。
そしてラストは、4人で制作した新曲「奇跡じゃない」。未来への約束を歌うこの曲を4人で届けると、歌い終えたメンバーは手をつなぎ、客席からの大きな拍手と歓声に応えた。20年前に交わした約束を果たした4人は、今度は「10年後」という新たな目標を掲げ、満面の笑顔でステージをあとにした。
■『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜』セットリスト
【6月20日 DAY1】
FUNKY MONKEY BΛBY'S
M01. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S
M02. LIFE IS A PARTY
M03. そのまんま東へ
M04. 告白
M05. 大切
M06. 音楽を鳴らそう
M07. あとひとつ
M08. ちっぽけな勇気
M09. 悲しみなんて笑い飛ばせ
いきものがかり
M01. SAKURA
M02. 気まぐれロマンティック
M03. うるわしきひと
M04. YELL
M05. ブルーバード
M06. じょいふる
M07. 帰りたくなったよ
M08. コイスルオトメ
EN01. ありがとう（co-lab ver.）
EN02. 奇跡じゃない
【6月21日 DAY2】
いきものがかり
M01. 風が吹いている
M02. 気まぐれロマンティック
M03. キミがいる
M04. YELL
M05. コイスルオトメ
M06. ブルーバード
M07. じょいふる
M08. 帰りたくなったよ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
M01. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S
M02. LIFE IS A PARTY
M03. そのまんま東へ
M04. 告白
M05. エール
M06. 音楽を鳴らそう
M07. あとひとつ
M08. ちっぽけな勇気
M09. 悲しみなんて笑い飛ばせ
EN01. ありがとう（co-lab ver.）
EN02. 奇跡じゃない
6月20日、21日の2日間にわたって開催された同公演は、2日間で1万4000人を動員。2日目となった21日は、2006年デビューにちなみ、同年のトリノ五輪フィギュアスケート金メダリスト・荒川静香によるビデオメッセージでの“開催宣言”を受け、いきものがかりが先陣を切った。
アカペラから始まった「風が吹いている」から、テンポを上げて「気まぐれロマンティック」へ。みずみずしく、心から楽しそうに歌う吉岡聖恵の歌声と、黒いスーツ姿の水野良樹の笑顔が会場を包み込む。手を振り、ジャンプをあおりながら、エネルギッシュなパフォーマンスで観客を引き込んでいった。
吉岡の「みなさん楽しんでますか！今日も盛り上げていきましょうね！」という呼びかけから、歌詞を“ファンモンがいる”に替えて届けた「キミがいる」、一転して切なさと力強さを兼ね備えた「YELL」と人気曲を続けた。
そして、20年前に四国のライブハウスで当時のFUNKY MONKEY BABYSと出会った際にも披露したという「コイスルオトメ」を当時のアレンジで演奏した。当時、この曲を聴いたファンキー加藤は衝撃のあまり動けなくなったといい、そのときの感動を呼び起こすかのような力強い歌声と演奏が響きわたった。
バンドマスター・本間昭光（Key）率いるバンドによるグルーヴ感あふれる演奏が印象的だった「ブルーバード」に続き、全員でタオルを振り回した「じょいふる」へ。水野はモニターに足をかけてギターソロを決め、吉岡は圧巻のロングトーンを響かせるなど、会場の熱気は最高潮に達した。
水野が「このあと、FUNKY MONKEY BΛBY'Sが熱いライブをやってくれるので。その前にじーんとさせたいと思います」と語り、ラストナンバー「帰りたくなったよ」を披露。温かな歌声が会場を包み込み、20年の歩みを感じさせる名曲の数々を届けたステージを締めくくった。
ステージ転換中には、スクリーンでファンキー加藤と水野が出会いの地である徳島JITTER BUG（現・club GRINDHOUSE）を訪ねるドキュメント映像「ぶらり20周年の旅」を上映。吉岡聖恵とモン吉による軽妙なツッコミも笑いを誘った。
続いて登場したFUNKY MONKEY BΛBY'Sは、「WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY’S」「LIFE IS A PARTY」とアップテンポなダンスナンバーを立て続けに披露。ファンキー加藤とモン吉はステージをいきものがかりのステージに触発されたかのように縦横無尽に駆け回り、気迫あふれるパフォーマンスを繰り広げた。
ファンキー加藤は「俺たちが、いきものがかりの同期、FUNKY MONKEY BΛBY'Sだ！」「帰りたくなったか？ 俺は帰りたくない。この夢のようなステージが、永遠に続けばいいと思ってます」と語り、デビューシングル「そのまんま東へ」を披露。20年前の四国でも歌ったという同曲で会場の熱気はさらに高まり、「告白」「エール」「音楽を鳴らそう」と畳みかけた。
“平成ファンモン”から“令和ファンモン”へと楽曲をつなぎ、モン吉が「どっちも地続き。いい曲だけ選曲したい」と語ると、ファンキー加藤は「いきものがかりに負けたくない思いが、すごく自分の力になりました。いきものがかりに捧げるよ」と語り「あとひとつ」を歌唱。さらに「世界一の、誰にも負けない応援ソングがあります」と紹介して「ちっぽけな勇気」を届けた。
ラストナンバー「悲しみなんて笑い飛ばせ」では、ファンキー加藤が客席へ飛び込み、脚立の上から熱唱。「おまえらの歌はきれいごとだと言われて、心折れそうなときもありました。でもそんなとき、いきものがかりがいてくれました」と語り、20年の歩みといきものがかりへの感謝をまっすぐに伝えた。
アンコールでは、両者がステージに登場し、いきものがかりの「ありがとう」とFUNKY MONKEY BΛBY'Sの「ありがとう」をマッシュアップした特別バージョンを披露。さらに、ファンキー加藤は「10年後にまた一緒にやりましょう。それが俺の新たな目標です」と宣言。水野も「みんな、素敵に年を取りましょうね」と呼びかけた。
そしてラストは、4人で制作した新曲「奇跡じゃない」。未来への約束を歌うこの曲を4人で届けると、歌い終えたメンバーは手をつなぎ、客席からの大きな拍手と歓声に応えた。20年前に交わした約束を果たした4人は、今度は「10年後」という新たな目標を掲げ、満面の笑顔でステージをあとにした。
■『FUNKY MONKEY BΛBY'S × いきものがかり 20周年対バンライブ 〜あの日の約束ハタチまSHOW!!〜』セットリスト
【6月20日 DAY1】
FUNKY MONKEY BΛBY'S
M01. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S
M02. LIFE IS A PARTY
M03. そのまんま東へ
M04. 告白
M05. 大切
M06. 音楽を鳴らそう
M07. あとひとつ
M08. ちっぽけな勇気
M09. 悲しみなんて笑い飛ばせ
いきものがかり
M01. SAKURA
M02. 気まぐれロマンティック
M03. うるわしきひと
M04. YELL
M05. ブルーバード
M06. じょいふる
M07. 帰りたくなったよ
M08. コイスルオトメ
EN01. ありがとう（co-lab ver.）
EN02. 奇跡じゃない
【6月21日 DAY2】
いきものがかり
M01. 風が吹いている
M02. 気まぐれロマンティック
M03. キミがいる
M04. YELL
M05. コイスルオトメ
M06. ブルーバード
M07. じょいふる
M08. 帰りたくなったよ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
M01. WE ARE FUNKY MONKEY BΛBY'S
M02. LIFE IS A PARTY
M03. そのまんま東へ
M04. 告白
M05. エール
M06. 音楽を鳴らそう
M07. あとひとつ
M08. ちっぽけな勇気
M09. 悲しみなんて笑い飛ばせ
EN01. ありがとう（co-lab ver.）
EN02. 奇跡じゃない