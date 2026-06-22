米女優デミ・ムーア（63）が、父の日となった21日に「世代を超えた愛」とメッセージを添えて失語症と診断を受けて2022年3月に俳優業を引退した元夫ブルース・ウィリスさん（71）と幼い頃の子どもたちや孫との写真をインスタグラムに投稿した。

のちに前頭側頭葉認知症と診断されたウィリスさんは現在、家族とは離れて専門家の支援を受けながら療養生活を続けている。

1987年から2000年まで結婚生活を送ったムーアとの間には、ルーマ（37）、スカウト（34）、タルーラ（32）の3人の娘がおり、現在の妻でモデルのエマ・ヘミングとの間にも14歳と12歳の2人の娘がいる。

「世代を超えた愛。今日は私たちの素晴らしいBW（ブルース・ウィリス）をお祝いします。今日そしてこれからもずっと、すべての父たちに愛を送ります」と感動的なメッセージと共に5人の娘たちと2023年に誕生した初孫との写真を公開して、父の日を祝った。

ヘミングもまた、「子どもたちが安心感と愛、そして心からの安らぎを感じられようそばにいてくれるすべての父親たちへ、父の日おめでとう。私たちのブルースのように」とメッセージを添えて、幼い娘とベッドに横たわるウィリスさんの写真を投稿して父の日をお祝いした。（千歳香奈子）