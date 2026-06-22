深澤辰哉と松本若菜の並びに「体格差がメロすぎる」「身長差にきゅん」「若菜さん顔小さい」再共演に歓喜の声続々

【写真＆動画】深澤辰哉＆松本若菜の2ショット／コメント動画／過去ショット

『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）の公式Xが更新。MCを務める深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜のカウントダウン動画が公開され、注目を集めている。

■深澤辰哉＆松本若菜のカウントダウン動画公開

動画では、夕焼け空を背景に深澤と松本が登場。深澤はブラウン系のジャケットに同系色のインナーを合わせた落ち着いた装いで、松本は艶感のある淡いベージュのノースリーブ衣装をまとっており、上品なカラーでそろえたふたりのスタイリングも印象的だ。

ふたりは放送まであと1週間を切ったことを伝えつつ、「テレ東音楽祭は夜6時30分から生放送」と告知。さらに、翌日から放送前日まで毎日18時30分に動画が投稿されることも明かし、最後は笑顔で「お楽しみに！」と呼びかけている。

SNSでは「体格差がメロすぎる」「いいコンビ」「ふっかの満面の笑みがかわいすぎる」「身長差にきゅん」「若菜さん顔小さい」「毎日？やばい嬉しい」「息ぴったり」「このふたり大好き」などの声が寄せられている。

■『テレ東音楽祭 2026夏』は6月28日に生放送

『テレ東音楽祭 2026夏』は、6月28日18時30分より生放送。深澤と松本がMCを務め、豪華アーティストたちによるパフォーマンスが届けられる。