「もし負けるとしたらオランダ戦だった」まさかの１−５大敗も、イブラヒモビッチがスウェーデン代表を擁護！「酷いように見えるかもしれないが…」【W杯】
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループF第２節で、スウェーデン代表はオランダ代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。
初戦ではチュニジアを５−１で粉砕。しかしオランダ戦では立ち上がりから劣勢の展開となる。開始５分で先制を許すと17分にも失点。前半で２点のビハインドを負う。
さらに後半に入って47分と54分にコディ・ガクポに立て続けにゴールを許す。59分にアンソニー・エランガの得点で１点を返したものの、89分にクリセンシオ・サマービルにダメ押し弾を決められて、１−５の大敗を喫した。
この結果に対して、母国のファンやメディアからの厳しい声が少なくないなか、スウェーデンメディア『fotollskanalen』によれば、スウェーデン代表のレジェンド、ズラタン・イブラヒモビッチは、次のように見解を示している。
「結果だけを見れば、酷いプレーをしたように見えるかもしれないが、私は彼らが良い試合をしたと思っている。オランダのほうが効率的だっただけだ。良い結果とは言えないが、もし負けるとしたら、それはオランダ戦だっただろう」
25日に行なわれる第３戦では日本代表と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
初戦ではチュニジアを５−１で粉砕。しかしオランダ戦では立ち上がりから劣勢の展開となる。開始５分で先制を許すと17分にも失点。前半で２点のビハインドを負う。
さらに後半に入って47分と54分にコディ・ガクポに立て続けにゴールを許す。59分にアンソニー・エランガの得点で１点を返したものの、89分にクリセンシオ・サマービルにダメ押し弾を決められて、１−５の大敗を喫した。
この結果に対して、母国のファンやメディアからの厳しい声が少なくないなか、スウェーデンメディア『fotollskanalen』によれば、スウェーデン代表のレジェンド、ズラタン・イブラヒモビッチは、次のように見解を示している。
「結果だけを見れば、酷いプレーをしたように見えるかもしれないが、私は彼らが良い試合をしたと思っている。オランダのほうが効率的だっただけだ。良い結果とは言えないが、もし負けるとしたら、それはオランダ戦だっただろう」
25日に行なわれる第３戦では日本代表と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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