もっと身長が高いように感じる「30代男性俳優」ランキング！ 2位「市原隼人」、では1位は？
All About ニュース編集部は6月2日、全国の20〜70代の男女300人を対象に「30代男性俳優×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「もっと身長が高いように感じる30代男性俳優」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
2位には、市原隼人さんが選ばれました。
1987年生まれの市原さんは、2001年の主演映画『リリイ・シュシュのすべて』で俳優デビュー。その後は『ウォーターボーイズ2』（フジテレビ系）や『ROOKIES』（TBS系）などのドラマで活躍し、2025年には大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』への出演を果たしました。そんな市原さんの身長は171cm。しかし、がっしりとした体型と男気あふれる雰囲気から、もっと身長が高いように感じるファンが多いようです。
アンケート回答者からは、「熱い情熱を持った役柄や男気あふれるキャラクターが多く、その強靭に鍛え上げられた肉体美も相まって、画面からは180cm近くあるような凄まじい迫力と威圧感を感じていました」（50代男性／神奈川県）、「ガッチリしているので高そうに感じていた」（40代女性／北海道）、「画面から溢れ出る圧倒的な熱量と、鍛え上げられた強靭な肉体美のオーラが凄まじい。劇中での堂々とした佇まいやワイルドな存在感が際立っているため、実際の171cmという数字よりもはるかに大柄な印象を受ける」（60代男性／大阪府）などの声が集まりました。
1位に選ばれたのは、中村倫也さんです。
現在39歳の中村さんは、2005年の映画『七人の弔』で俳優デビュー。その後はドラマ『勇者ヨシヒコと魔王の城』（テレビ東京系）やNHK連続テレビ小説『半分、青い。』などに出演し、“カメレオン俳優”として活躍の幅を広げました。2026年5月公開の映画『君のクイズ』では、主演としてクイズ界の絶対王者である三島玲央役を演じています。そんな中村さんの身長は170cm。作品の中で披露する高い演技や独特のオーラが、実際の身長よりも高く感じる要因になっているようです。
回答者からは、「スタイルの良さと存在感の強さがあるからだと思います。公表身長は170cm台半ばですが、小顔でバランスの取れた体型をしており、画面越しではそれ以上に背が高く見えることがあります。また、落ち着いた雰囲気や大人の色気、役柄ごとに空気を変える表現力によって、数字以上の存在感を放っています。さらに、姿勢や所作が美しく、スーツ姿やロングコート姿がよく映えるため、実際の身長よりも大柄な印象を受けやすいです」（20代女性／福井県）、「独特の空気感と色気があり、舞台や映像の中でも自然と目が惹きつけられるため、実際の170cmという数字よりも一回り大きく感じられます」（40代男性／宮城県）、「演技の迫力や存在感が凄まじく、数字以上に大きく見えるからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【10位までのランキング結果を見る】
2位：市原隼人（171cm） ／49票
2位には、市原隼人さんが選ばれました。
1987年生まれの市原さんは、2001年の主演映画『リリイ・シュシュのすべて』で俳優デビュー。その後は『ウォーターボーイズ2』（フジテレビ系）や『ROOKIES』（TBS系）などのドラマで活躍し、2025年には大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』への出演を果たしました。そんな市原さんの身長は171cm。しかし、がっしりとした体型と男気あふれる雰囲気から、もっと身長が高いように感じるファンが多いようです。
1位：中村倫也（170cm） ／54票
1位に選ばれたのは、中村倫也さんです。
現在39歳の中村さんは、2005年の映画『七人の弔』で俳優デビュー。その後はドラマ『勇者ヨシヒコと魔王の城』（テレビ東京系）やNHK連続テレビ小説『半分、青い。』などに出演し、“カメレオン俳優”として活躍の幅を広げました。2026年5月公開の映画『君のクイズ』では、主演としてクイズ界の絶対王者である三島玲央役を演じています。そんな中村さんの身長は170cm。作品の中で披露する高い演技や独特のオーラが、実際の身長よりも高く感じる要因になっているようです。
回答者からは、「スタイルの良さと存在感の強さがあるからだと思います。公表身長は170cm台半ばですが、小顔でバランスの取れた体型をしており、画面越しではそれ以上に背が高く見えることがあります。また、落ち着いた雰囲気や大人の色気、役柄ごとに空気を変える表現力によって、数字以上の存在感を放っています。さらに、姿勢や所作が美しく、スーツ姿やロングコート姿がよく映えるため、実際の身長よりも大柄な印象を受けやすいです」（20代女性／福井県）、「独特の空気感と色気があり、舞台や映像の中でも自然と目が惹きつけられるため、実際の170cmという数字よりも一回り大きく感じられます」（40代男性／宮城県）、「演技の迫力や存在感が凄まじく、数字以上に大きく見えるからです」（40代女性／鹿児島県）といったコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)