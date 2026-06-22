【漫画】「5年以上、2人で夜出かけてない」夫の一言にハッ… 妻の“忘れたくない思い”に「泣けるー！」【作者取材】
モヨさんの漫画「夫婦の衝撃の事実。」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。
ある日、夫が妻に「息子が生まれてから5年以上、2人で夜の外出をしていないことに気付いた」と言いました。こうして「家族」になっていくんだ、と思う妻でしたが…。という内容で、読者からは「泣けるー！」「共感しかないです」「グッときました」などの声が上がっています。
気付けば夫婦2人の時間はなくなっていて…
モヨさんは、インスタグラムで作品を発表しています。2025年12月に「終わりかけの私たち」（KADOKAWA）を出版しました。モヨさんに作品について話を聞きました。
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
モヨさん「子どもが生まれてからの生活の変化を改めて実感して、漫画に書き留めようと思いました」
Q.旦那さまは、2人で出かけていないことについて、どのように思っているのでしょうか。
モヨさん「『まあそうなるよね』という感じで、自然に受け止めていると思います」
Q.2人で出かけるとしたら、どこに行きたいですか。
モヨさん「ドラマ『孤独のグルメ』の聖地で、お酒を飲みたいです。近々は無理ですが、いつか実現したらいいなと思います！」
Q.お子さんが成長してその日が来るのは、楽しみですか。
モヨさん「楽しみなような、子どもが手を離れていくのはさびしいような、それも成長だからうれしいような…。複雑な気持ちです」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
モヨさん「2人でいたときの気持ちを忘れたくない、というところに共感してくださるコメントをいただき、うれしかったです！」