モヨさんの漫画「夫婦の衝撃の事実。」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

ある日、夫が妻に「息子が生まれてから5年以上、2人で夜の外出をしていないことに気付いた」と言いました。こうして「家族」になっていくんだ、と思う妻でしたが…。という内容で、読者からは「泣けるー！」「共感しかないです」「グッときました」などの声が上がっています。

気付けば夫婦2人の時間はなくなっていて…

モヨさんは、インスタグラムで作品を発表しています。2025年12月に「終わりかけの私たち」（KADOKAWA）を出版しました。モヨさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

モヨさん「子どもが生まれてからの生活の変化を改めて実感して、漫画に書き留めようと思いました」

Q.旦那さまは、2人で出かけていないことについて、どのように思っているのでしょうか。

モヨさん「『まあそうなるよね』という感じで、自然に受け止めていると思います」

Q.2人で出かけるとしたら、どこに行きたいですか。

モヨさん「ドラマ『孤独のグルメ』の聖地で、お酒を飲みたいです。近々は無理ですが、いつか実現したらいいなと思います！」

Q.お子さんが成長してその日が来るのは、楽しみですか。

モヨさん「楽しみなような、子どもが手を離れていくのはさびしいような、それも成長だからうれしいような…。複雑な気持ちです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

モヨさん「2人でいたときの気持ちを忘れたくない、というところに共感してくださるコメントをいただき、うれしかったです！」