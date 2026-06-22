激戦区のコンパクトSUV市場に「鮮烈キック」

FIFAワールドカップ2026・オランダ戦の興奮と余韻が残る2026年6月18日、日産のコンパクトSUV「新型キックス」が、いよいよ日本発売の日を迎えました。

6年ぶりのフルモデルチェンジを果たした同モデルですが、開発陣は“ゼロ”からの開発を強調します。

【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが6年ぶりに全面刷新した日産の「新型コンパクトSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

実際、「遊び心が動き出すデザイン」や日本初登場となる「第3世代のe-POWER」、キックスとして初搭載の「e-4ORCE（SNOWモード付）」などによって、これまで以上の“ポリバレント性（多機能性・柔軟性）”が与えられています。

また、従来の弱みを強みへと変えた、「クラストップレベルの後席スペース」も見逃せません。

日産自慢の「ゼログラビティシート（6：4分割式）」を採用した後席は、ニールーム／ヘッドルーム／室内幅のすべてを拡大することで、快適性が大きく向上しています。

スタート価格は、「X シンプルパッケージ」の299万9700円から（価格は消費税込、以下同）。上位グレードでは、上質な合皮シートや12.3インチのデュアルディスプレイ、これまたキックス初搭載となるパワーバックドアなどが標準装備されます。

最上級グレードの「G」（2WD・389万8400円）／「G e-4ORCE」（4WD・424万8200円）では、さらに運転席パワーシート／ワイヤレス充電器／パノラミックガラスルーフ／3Dビュー機能付のインテリジェントアラウンドビューモニターなどがおごられ、より上質でプレミアムなコンパクトSUVに仕立てられています。

ちなみに先代はタイ工場で生産されていましたが、新型は追浜工場（神奈川県横須賀市）で生産されます。追浜工場は2027年度末での車両生産終了が決定しているため、キックスは「最後の追浜生産車」という象徴的な存在にもなります。

そして日本初登場となる第3世代のe-POWERについて、詳しく見ていきましょう。

100％電気モーターで駆動する日産独自のシリーズハイブリッド「e-POWER」は、力強くスムーズな走り出しや効率的なエネルギー制御を特徴とし、いわゆるワンペダルドライブも可能にしています。

その最新世代では、5つの主要構成部品（モーター／発電機／インバーター／減速機／増速機）を一体化した「5-in-1」のコンパクトな電動ユニットをはじめ、発電特化型の1.4リッター直列3気筒「HR14DDe型」エンジンやリチウムイオンバッテリーを搭載。カタログ燃費の最高値は先代を大きく凌ぎ、2WD車で25.7km／L、4WD車で21.5km／Lをマークしています（ともにWLTCモード燃費）。

また、静粛性のさらなる向上を図り、クラス初の「路面検知制御」を搭載。荒れた路面でさりげなく充電する一方、なめらかな路面ではエンジンの作動頻度を減らす制御によって、トータルでの静粛性を高めています。

その他、今冬にはNMC（日産モータースポーツ＆カスタマイズ）から、アウトドア感を強調した「新型キックス ROCK CREEK（ロッククリーク）」がリリースされる予定です。

同モデルには、専用の3スロットシルバーを施したフロントグリルや溶岩をイメージしたアクセント、防水シートなどを採用します。

毎日履きたくなる“スニーカー”のようなベースモデルに対し、“トレッキングシューズ”のような存在感やワクワク感が魅力です。

※ ※ ※

透明感のある新色「レゾナンスブルー」のボディも印象的な新型キックス。

オランダ戦でニアをぶち抜いた中村敬斗選手のシュートのように、激戦区のコンパクトSUV市場において、鮮烈な“キック”を決めることができるのか…今後の販売動向にも注目です。