「4年間自分がやってきたものがある。自分と向き合って大会に挑めている」先発抜擢の田中碧がピッチ示した“プレミア基準”

「4年間自分がやってきたものがある。自分と向き合って大会に挑めている」先発抜擢の田中碧がピッチ示した“プレミア基準”