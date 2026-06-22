７月に台湾で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の第２日が２１日、神奈川県のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われた。紅白戦に先発した今秋ドラフト上位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）はＮＰＢ１２球団、ＭＬＢ７球団のスカウト陣が視察する中、２回無失点、２奪三振とアピールした。

鈴木がさすがの実力を見せた。紅白戦の１試合目に先発。「一番自信のあるストレートで押す」と初回から最速１５３キロをマークした。連打で２死一、三塁のピンチを背負うも、最後はフォークで見逃し三振。二回も安打を許したが、危なげなく切り抜けた。ただ「攻撃につながるピッチングということに関しては、もっといいものが必要」と反省も忘れなかった。

阪神は畑山統括スカウトら幹部クラスとスカウト全員の１０人態勢で視察。吉野スカウトは「順調にきている。久々の実戦でも落ち着いて投げられていた。引き続き見ていきたい」と評価した。２年連続の代表入りを狙う右腕は「いいアピールはできたかなと思う。あとは選ばれることを願って」と吉報を期待した。