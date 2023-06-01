「我が子を見守るような視線」チュニジア戦から数時間…食事会場の日本代表戦士たちを見つめるJFA会長の“優しすぎる眼差し”が話題「一緒に食べるの？」【W杯】
日本サッカー協会会長で、2002年＆2006年のワールドカップ日本代表である宮本恒靖氏が公式インスタグラムを更新。歴史的な４−０勝利に終わったチュニジア戦から数時間後、ホテルの食事会場で往来する日本代表戦士たちを“優しすぎる眼差し”で見つめる様子を公開した。
ツネ会長は「第２戦チュニジア戦は４−０ 蒸し暑い中、全員で掴んだ勝利」と記して、選手たちと同じ代表ジャージ姿でテーブルに座り、ビュッフェで料理を選ぶ選手たちを眺める動画を掲載した。ほかにもスーツ姿でビシっときめ、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長と並ぶツーショット写真と、大きな日の丸の前で満面の笑みを浮かべる画像を紹介している。
投稿をチェックしたファン＆フォロワーからは賛辞が続々。「我が子を見守るような視線」「まだまだ若々しくめっちゃカッコいいですね」「ツネ様の優しさ伝わります」「塩貝や後藤なんかはツネがキャプテンだった時まだ生まれても無いのか」「本当に胸熱です」「今日のディナー飯は、旨いだろうね」「会長も一緒に食べてるのは知らなかった！」などなど、コメント欄は活況を呈している。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】宮本ツネ会長が日本代表戦士たちに向けた“優しすぎる眼差し”をチェック！
ツネ会長は「第２戦チュニジア戦は４−０ 蒸し暑い中、全員で掴んだ勝利」と記して、選手たちと同じ代表ジャージ姿でテーブルに座り、ビュッフェで料理を選ぶ選手たちを眺める動画を掲載した。ほかにもスーツ姿でビシっときめ、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長と並ぶツーショット写真と、大きな日の丸の前で満面の笑みを浮かべる画像を紹介している。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】宮本ツネ会長が日本代表戦士たちに向けた“優しすぎる眼差し”をチェック！