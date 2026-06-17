ヤマルがW杯初先発でいきなりゴール!! 18歳以下での先制点はペレ氏以来の快挙
[6.21 W杯第2節 スペイン - サウジアラビア]
注目の18歳がいきなり結果を残した。スペイン代表FWラミネ・ヤマルがサウジアラビア代表戦でW杯初先発を飾ると、開始10分でW杯初ゴールを記録した。
ヤマルはバルセロナで活躍する世界屈指のアタッカー。W杯初戦は後半26分からの出場となったが、ドリブルでしっかりと存在感を放っていた。そうして迎えた今節は待望の先発入りとなった。
すると前半10分、左に抜けたFWミケル・オヤルサバルが鋭いグラウンダークロスを送ると、ファーサイドのヤマルがゴール前で滑り込んで合わせて先制点を奪った。
『オプタ』によると、18歳と343日での得点はW杯史上8番目の年少記録。18歳以下の選手がW杯で先制点を記録するのは1958年の元ブラジル代表FWペレ氏以来2人目だという。
注目の18歳がいきなり結果を残した。スペイン代表FWラミネ・ヤマルがサウジアラビア代表戦でW杯初先発を飾ると、開始10分でW杯初ゴールを記録した。
ヤマルはバルセロナで活躍する世界屈指のアタッカー。W杯初戦は後半26分からの出場となったが、ドリブルでしっかりと存在感を放っていた。そうして迎えた今節は待望の先発入りとなった。
すると前半10分、左に抜けたFWミケル・オヤルサバルが鋭いグラウンダークロスを送ると、ファーサイドのヤマルがゴール前で滑り込んで合わせて先制点を奪った。
『オプタ』によると、18歳と343日での得点はW杯史上8番目の年少記録。18歳以下の選手がW杯で先制点を記録するのは1958年の元ブラジル代表FWペレ氏以来2人目だという。