７月に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿の第２日が２１日、神奈川県のバッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われた。

紅白戦２試合が行われ、ＮＰＢ１２球団のスカウト陣、メジャー７球団のスカウト陣も視察に訪れる中、今秋ドラフト候補選手たちのアピール合戦となった。

１試合目の先発は青学大・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）と近大・宮原廉投手（４年・崇徳）のプロ注目右腕対決で、ともに最速１５３キロをマーク。鈴木は２回３安打無失点２奪三振とし「失点しなかったっていうところは評価できるかなと思うんですけど、攻撃に繋がるピッチングに関しては、もっといいものが必要」と振り返った。

２回１安打無失点１奪三振だった宮原は「（鈴木は）世代ナンバーワンのピッチャーなので、自分も負けないような投球ができればと思っていた」と明かした。

駒大・仲井慎投手（４年・下関国際）は１回１／３を１安打無失点。最速１５５キロをマークし、持ち味を発揮した。

２試合目では東北福祉大・猪俣駿太投手（４年・明秀日立）が２回１安打無失点。４者連続三振も披露した。富士大・角田楓斗投手（４年・東奥義塾）も２回１安打無失点と結果を残した。

捕手もアピール合戦だ。立命大の西野啓也捕手（４年・高知）は３安打１四球と全打席出塁。特に、１打席目では青学大・鈴木の初球を中前へ運び、印象を残した。

昨年日本代表を経験している前嶋藍捕手（４年・横浜隼人）は左翼へのソロをマーク。今秋ドラフト上位候補の青学大・渡部海捕手（４年・智弁和歌山）も１打席目から快音を響かせるなど、存在感を見せた。

候補選手５０人の中から２８人が代表選手として選出される。鈴木英之監督（５９）は２試合を見終え、「悩ましい」と本音を吐露。「みんないい選手で。明日（紅白戦の）６イニングを残した中ですけど、難しい」と話した。

人数の振り分けについては、「最終ではないですけど、ピッチャー１１人、キャッチャー４人、内外野で１３人のイメージ」と明かした。５連戦を見据え、投手を多めに想定しているという。捕手４人の意図については「キャッチャーのうち誰かを指名打者として使う可能性がある。４人のうち２人がスタメンで出ると、ブルペンが２人になる。向こうに行ったらお手伝いで受けてくれる人がいないので」と説明した。

合宿は２２日の最終日に６イニングで紅白戦を行い、全日本大学野球選手権を制した関大のエース・米沢友翔投手（４年・金沢）や慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）らも登板する予定。鈴木監督は、「所作であったり、メンタル的なところも含めて。強いチームはまとまりがあったので、そういう人材を明日２８人選びたい」と話した。