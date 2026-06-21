TWICE・ジヒョ、女優の実妹と手を繋いで始球式に登場！健康的な美しさ全開のユニ姿で魅了

ガールズグループTWICEのメンバー、ジヒョが実の妹と始球式に登場した。

6月21日, ソウルの高尺（コチョク）スカイドームで、韓国プロ野球「2026 新韓SOL Bank KBOリーグ」キウム・ヒーローズ対ロッテ・ジャイアンツの試合が行われた。

【現場写真】ジヒョとイ・ハウム、始球式に登場

この日、ジヒョと妹の女優イ・ハウムがキウム・ヒーローズのユニフォームを着て、野球場に登場した。姉は投手としてマウンドに立ち、妹がバットを握り、始球式に参加した。

（写真提供＝OSEN）ジヒョ、イ・ハウム

2人は手を繋いでポーズを取ったり、一緒にハートを作って報道陣に応えたりした。

（写真提供＝OSEN）ジヒョ

なお、1997年生まれのジヒョは3姉妹の長女で、2002年生まれの次女イ・ハウムとアイドルデビューを控えている2008年生まれの三女パク・ソヨンの姉である。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。