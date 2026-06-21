「最高じゃんまじで！」長友佑都がチュニジア戦後に高揚した理由。４点差勝利には「正直、こんなに大差で勝てるとは…」
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月20日、チュニジアと対戦。４−０で大勝を飾った。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドルシュートで加点。69分に伊東純也、84分に再び上田がネットを揺らし、アフリカの雄を圧倒した。
５大会連続出場の長友佑都は、日本代表史上、最多得点・最大得点差の勝利に「感慨深いですね」とコメントした。
「今回のチームも強いチームだと思っていましたけど、なかなか、ワールドカップと言うのは難しいので。こんなに大差で勝てるとは、正直、思っていなかったですけど。日本に力があるという証拠です。本当に優勝を目指しているので。心の底からそれを目指しているので、そのまま行きますよ」
日本時間では、日曜日の昼の試合。「子供たちにも良い影響があるのでは？」という質問にはこう答えている。
「鉢巻を巻いたりとかもそうだし、いろいろなことをやっていますけど、それも含めて、やはり日本サッカーを一人でも多くの人に見てもらいたい、日本代表も含めて見てもらいたいということがあったので。そういった意味では、今日、たくさんの子供たちも、たくさん見たと思うしね。日曜日でしょう？最高じゃんまじで！」
「これで４点取って勝って。これはもうファンは確実に増えるでしょう。そして、その子供たちが、また日本代表になって、ワールドカップ優勝目指していくと言う、こんなに素晴らしいストーリーは無いですね」
日曜日の昼、森保ジャパンのゴールラッシュが日本を熱狂させた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月20日、チュニジアと対戦。４−０で大勝を飾った。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドルシュートで加点。69分に伊東純也、84分に再び上田がネットを揺らし、アフリカの雄を圧倒した。
「今回のチームも強いチームだと思っていましたけど、なかなか、ワールドカップと言うのは難しいので。こんなに大差で勝てるとは、正直、思っていなかったですけど。日本に力があるという証拠です。本当に優勝を目指しているので。心の底からそれを目指しているので、そのまま行きますよ」
日本時間では、日曜日の昼の試合。「子供たちにも良い影響があるのでは？」という質問にはこう答えている。
「鉢巻を巻いたりとかもそうだし、いろいろなことをやっていますけど、それも含めて、やはり日本サッカーを一人でも多くの人に見てもらいたい、日本代表も含めて見てもらいたいということがあったので。そういった意味では、今日、たくさんの子供たちも、たくさん見たと思うしね。日曜日でしょう？最高じゃんまじで！」
「これで４点取って勝って。これはもうファンは確実に増えるでしょう。そして、その子供たちが、また日本代表になって、ワールドカップ優勝目指していくと言う、こんなに素晴らしいストーリーは無いですね」
日曜日の昼、森保ジャパンのゴールラッシュが日本を熱狂させた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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