「最高じゃんまじで！」長友佑都がチュニジア戦後に高揚した理由。４点差勝利には「正直、こんなに大差で勝てるとは…」

「最高じゃんまじで！」長友佑都がチュニジア戦後に高揚した理由。４点差勝利には「正直、こんなに大差で勝てるとは…」