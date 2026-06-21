向井康二が“マッサマン”姿で真っ赤なケーキを披露！「おめでとうございマッサマン」「ゴイゴイスーな一年に」「アイドルになってくれてありがとう」お祝いメッセージ続々

【写真】向井康二が“マッサマン”姿で登場、豪華なデコレーションケーキにも注目

Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、“マッサマン”姿で、バースデーケーキを手にした写真を公開した。

■向井康二“マッサマン”が誕生日を祝う

この日の向井は、フジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた!ドッキリGP』』の企画で、向井が扮するヒーロー・マッサマンの姿で登場。計5点の写真を披露した。

1枚目は、鮮やかな真っ赤なホールケーキを手に持ったマッサマン。ケーキの上には小さなマッサマンがデコレーションされている。

ケーキの正面に飾られたプレートには、「向井康二さんのお友達のマッサマン お誕生日おめでとう！」とメッセージが入っているように、6月21日は向井の誕生日。

テキストでは、バースデーケーキの絵文字を添えて「マッサマンも誕生日同じらしいよ」と紹介した。

■写真：鮮やかな赤色のケーキを手にカメラ目線の“マッサマン”

この投稿を受けてフォロワーからは、「おめでとうございマッサマン」「愛されてるね」「いつも元気をくれてありがとう」「この世に生まれてきてくれて、アイドルになってくれて、私たちに出会ってくれてありがとう」「ゴイゴイスーな一年にしようね！」「マッサマンケーキ可愛すぎるよ」とお祝いのメッセージが多数寄せられ、祝福ムードに包まれていた。