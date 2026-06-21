◆北中米Ｗ杯▽１次リーグ第２戦 チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）

【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】 ８大会連続８度目のＷ杯に臨んでいる日本代表が２０日（日本時間２１日）、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第２戦でチュニジアを４―０で破って今大会初勝利。勝ち点を４に伸ばしてＦ組２位となった。３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）に向けて前進した。

間違いなくチームに勢いをもたらしたのが、ＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）だ。ボランチを主戦場とするが、森保一監督の采配によって左シャドー（１トップの後方）で先発。すると前半４分、ＭＦ中村敬斗の左クロスを鎌田が絶妙な左足ヒールで合わせて先制ゴールを決めた。鎌田は初戦オランダ戦の同点ゴールに続く２試合連発。２０１８年ロシア大会でＭＦ香川真司がＰＫで決めた前半６分を抜き、日本Ｗ杯史上最速弾だった。得点後、鎌田はコーナーフラッグ付近で電話をかけるようなパフォーマンス。ＳＮＳでは「どこに電話してんの」と突っ込みもあった“電話パフォ”について試合後、所属するクリスタルパレスのＦＷエンケティアとの約束だったことを明かした。今季けがに苦しんでいた同僚ＦＷとリーグでゴールを決めたらエンケティアのゴールパフォーマンスである“電話ポーズ”をすると約束。リーグではゴールを決められなかったが「Ｗ杯で点決めたらやるよと言っていたので」と大舞台で約束を果たした。

日本はその後、上田綺世、伊東純也の追加点もあってチュニジアに快勝。２５日１８時（日本時間２６日８時）に１次Ｌ最終戦で、同位スェーデン代表と米国・ダラスで対戦する。