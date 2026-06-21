◆パ・リーグ 日本ハム―ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）

日本ハムの先発・柴田獅子投手が、アクシデントにも見舞われ３回途中１失点で降板。プロ初勝利はならなかった。

初回は最速１５５キロの真っすぐに変化球も決まり、３者連続三振の立ち上がり。２回には死球も与えたが、川瀬から空振り三振を奪うなど無失点で切り抜けた。

しかし３回、先頭の海野に初安打となる右前打を許すと、続く野村の打球は投手横へのライナー。背中を見せるように一塁側へ体をひねりながらよけたが、打球は右手の甲に当たり二塁手の横を抜け外野へ転がった。

すぐにコーチがマウンドに駆けつけ、ベンチ裏へ。ブルペンは慌ただしく準備を始めたが、治療を終えた柴田は笑顔でマウンドへ戻った。スタンドからは大きな歓声と拍手が送られた。

無死一、三塁から続く正木に右翼に大きな打球を打たれ、右犠飛で先制されたところで降板。ベンチに戻る柴田には、再び大きな拍手が送られた。

２番手には堀が登板。後続を断ち、柴田は２回１／３を２安打１失点、４奪三振の内容だった。