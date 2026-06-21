■MLB ドジャース2ー3オリオールズ（日本時間21日、ドジャー・スタジアム）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャース・大谷翔平（31）が本拠地でのオリオールズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、4打数1安打1本塁打1打点。第2子誕生後、即スタメン出場となった大谷は9回に16号ソロ、第2子誕生の祝砲を放った。先発・山本由伸（27）は6回3失点と先発投手の役割を果たしたが、チームは9回大谷の一撃から反撃もあと一歩及ばず、山本は5敗目となった。

17日のレイズ戦。大谷は0対0で迎えた6回の第3打席に15号ソロ本塁打を放った。これが決勝点となり、チームを勝利に導いた。翌18日のレイズ戦では“投手専念”で先発登板。6回を投げて7勝目を挙げた。4回まで無失点に抑えていたが、5回に捕まり4失点。それでも6回にF.フリーマン（36）に2ラン本塁打が飛び出し逆転した。

前日20日は夫人の出産のために欠場、日本時間の午後4時過ぎに自身のインスタグラムで第2子誕生を報告した。真美子夫人の出産に立ち会い、1試合で試合に復帰した大谷。オリオールズ先発はT.ロジャース（28）、通算成績は6打数2安打、本塁打はなし。1回の第1打席、1球目の真ん中高めのストレートを振っていたが、ショートフライに打ち取られた。

鬼門の1回を無失点に抑えた山本は2回、先頭打者から連打を浴びて、無死一、三塁のピンチを招くと、内野ゴロの間に1点を失った。その後はオリオールズ下位打線から2者連続三振を奪い、最少失点で留めた。

3回には先頭打者に右中間へ詰まった打球を打たれたが、センターのA.パヘス（25）がスライディングキャッチ、続く打者にはレフト線への打球を打たれたが、今度はレフトのA.コール（31）がスライディングキャッチと守備で山本を助けた。

しかし、4回、またも先頭打者から連打を浴びるなど、2死満塁のピンチを招くと、9番・アレクザンダーの1球目、カーブを引っ張られてサードライン上へのツーベース、2点を失い0対3と3点リードされた。

反撃したい打線は4回、先頭で迎えた大谷の第2打席、カウント1−2から高めのカットボールに空振り三振、ドジャース打線は4回までノーヒットに抑えられた。

山本は打線の反撃を待って粘りのピッチング、5回を無失点に抑えると、球数が100球近くなっても絶妙なコントロールでオリオールズ打線を抑えて追加点を許さなかった。ベンチに戻ると、D.ロバーツ監督（54）とハグ、この回で降板となる6回3失点、クオリティスタート（QS：先発投手が6回以上投げ、自責点3以内に抑える）と先発の仕事をこなした。

0対3とリードされた6回、2死走者なしで大谷の第3打席、カウント0−1から外角低め、難しいスイーパーにバットを合わせるだけとなり、セカンドゴロに倒れた。打線は6回までわずか1安打、山本を援護出来なかった。

8回には先頭のT.エドマン（31）がこの日2本目のヒットで出塁するが、後続が走者を進められず、9回、先頭で迎えた大谷の第4打席、大谷が振り抜いた打球は高々と上がりスタンドに吸い込まれた。第2子出産の立ち会いからわずか1試合で復帰して自ら祝砲となる16号アーチ。長女誕生の時には復帰8試合目でホームランを放った。

大谷の一撃から流れが変わり、1死から3番・F.フリーマン（36）が四球、4番・M.ベッツ（33）が内野安打で出塁するなど2死一、二塁のチャンスでこの日2安打のエドマン。痛烈な打球もライト正面のライナー、これをライトが弾き、2塁走者が生還、2対3と1点差に詰め寄った。なおも2死一、三塁でのチャンスでK.タッカー（29）、しかし、低めの変化球で空振り三振、ドジャースの反撃もあと一歩及ばず、連勝は4でストップした。

