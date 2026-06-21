昨年9回2死まで無安打投球を見せたオリオールズとの試合

【MLB】ドジャース ー オリオールズ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に先発し、6回3失点で降板した。打線も援護できず、8勝目はお預けとなった。

初回は2死からアロンソに四球を与えるも、バサロを一ゴロに打ち取った。2回には連打で無死一、三塁とされ、一ゴロの間に先取点を許した。

3回は3者凡退も、4回は先頭バサロ、タベラスに安打を許すなど1死満塁のピンチを招いた。ホリデイは空振り三振に仕留めたが、9番アレクサンダーに三塁線を抜ける2点適時打を浴びた。

6回は3者凡退に抑え、球数は100を超えて7回のマウンドにはあがらなかった。直近4登板で4勝をマークしていたが、今季8勝目はお預けとなった。3失点以上を喫するのは6登板ぶりとなった。

前回のオリオールズとの対戦は昨年9月6日（同7日）以来で、同戦では9回2死まで無安打投球を披露したが、ホリデイにソロを許して快挙を逃していた。（Full-Count編集部）