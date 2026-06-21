CANDY TUNE村川緋杏、“ピンク髪”ツインテール姿に変身「魔法少女みたい」「圧倒的に可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】7人組アイドル・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の村川緋杏が6月19日、自身のInstagramを更新。エフェクトでピンクの髪色になった姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元HKTアイドル「お人形さんみたい」と話題の雰囲気ガラリ姿
村川は「目移りするの…」とつづり、ツインテールで踊るリール動画を投稿。顔周りに色々なイラストが表示されるエフェクトを使用し、普段とはガラリと印象の異なるピンクの髪色に加工した姿を披露した。
この投稿は「圧倒的に可愛すぎる」「ピンク髪似合う」「魔法少女みたい」「一瞬リアルな髪色かと思ってびっくりした」「お人形さんみたい」「何度も見てしまうビジュアル」「おなかチラリも気になる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆村川緋杏、ピンク髪披露
村川は「目移りするの…」とつづり、ツインテールで踊るリール動画を投稿。顔周りに色々なイラストが表示されるエフェクトを使用し、普段とはガラリと印象の異なるピンクの髪色に加工した姿を披露した。
◆村川緋杏の投稿に反響
この投稿は「圧倒的に可愛すぎる」「ピンク髪似合う」「魔法少女みたい」「一瞬リアルな髪色かと思ってびっくりした」「お人形さんみたい」「何度も見てしまうビジュアル」「おなかチラリも気になる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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