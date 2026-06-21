お笑いコンビ「ハライチ」澤部佑（40）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。芸能界で「唯一ぐらい」と語る友人について語った。

芸能界での友人を問われた澤部は「この業界だと岡田将生くんとかね。唯一ぐらいです。この業界で、本当に20年ぐらい」と打ち明けた。

出会いのきっかけはドラマでの共演だったとし「だから今向こうもご結婚されてねっていうので。家族ぐるみで」と笑顔をみせた。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「高畑充希さんも」と岡田の妻で女優の高畑とも交流があることに驚くと、「結婚する前に紹介してくれたんですけれど」と澤部。

「それも何も言わないの、岡田くんが。いきなりうちに連れてきて。奥さまにもどこに行くか言ってない状態で」と話してスタジオを驚かせた。

対面時の高畑は「“おお…”みたいな」と戸惑っていた様子だったが「こっちも格好つけて“ウイッス、どうぞ、どうぞ”みたいな」と無理に平静を装っていたと振り返った。

内心は「緊張しちゃって。自分ちが、自分ちじゃないみたいな」とぶっちゃけて笑わせた。